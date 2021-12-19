Сенат США проголосує за санкції проти «Північного потоку-2» вже у січні 2022 року

Про це повідомляють у виданні Politico.
Тед Круз погодився зняти обмеження з 32 осіб в обмін на голосування у Сенаті за закон про санкції проти “Північного потоку-2” на початку січня 2022 року.
Раніше він гальмував затвердження Сенатом кандидатур на дипломатичні посади у зв’язку з рішенням адміністрації президента Джо Байдена скасувати санкції щодо газопроводу.
Круз зауважив, що зніме решту блокувань, коли законопроєкт буде ухвалено Сенатом, передано до Палати представників Конгресу та, безпосередньо, на стіл президента США.
Проголосувати по законопроєкту мають до 14 січня.
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- У травні США вирішили не вводити санкції проти оператора “Північного потоку-2”. За домовленістю Байдена і на той момент канцлерки ФРН Ангели Меркель, РФ не повинна була використовувати енергетику як зброю.
- Пізніше, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен наголосив, що Сполучені Штати наполягають на тому, щоб уряд у Берліні зупинив “Північний потік-2”, який очікує сертифікації Німеччини, у разі вторгнення Росії в Україну.
- При цьому, Александр Шалленберг, глава МЗС Австрії, вніс пропозицію щодо швидкого введення “Північного потоку-2” в експлуатацію, попри напругу з Росією.
- У грудні президент Федерального мережевого агентства з електрики, газу, телекомунікацій, пошти та залізниці Німеччини (Bundesnetzagentur) Йохен Хоманн заявив про відсутність наміру сертифікувати газопровід “Північний потік-2” у першій половині 2022 року.