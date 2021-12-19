Сенат США проголосує за санкції проти «Північного потоку-2» вже у січні 2022 року

У Сенаті Сполучених Штатів погодили голосування по законопроєкту щодо санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Відповідна угода також передбачає погодження близько трьох десятків кандидатів на посади послів і керівні посади Держдепартаменту, що блокувались республіканцем Тедом Крузом.

Про це повідомляють у виданні Politico.

Тед Круз погодився зняти обмеження з 32 осіб в обмін на голосування у Сенаті за закон про санкції проти “Північного потоку-2” на початку січня 2022 року.

Раніше він гальмував затвердження Сенатом кандидатур на дипломатичні посади у зв’язку з рішенням адміністрації президента Джо Байдена скасувати санкції щодо газопроводу.

Круз зауважив, що зніме решту блокувань, коли законопроєкт буде ухвалено Сенатом, передано до Палати представників Конгресу та, безпосередньо, на стіл президента США.

Проголосувати по законопроєкту мають до 14 січня.

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