Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що на наступному тижні в Сенат передадуть статті щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico.

Відповідний лист Пелосі адресувала демократам. Вона повідомила, що попросила голову юридичного комітету Сенату Джерольда Надлера бути готовим винести на обговорення резолюцію про передачу статей в Сенат. Це планувалося зробити в п’ятницю, 10 січня.

“Я попросила голову судового комітету Джерольда Надлера бути готовим передати наступного тижня резолюцію про призначення керівників і передачу статей про імпічмент в Сенат”, – зазначила Пелосі.

Пелосі додала, що у вівторок відбудеться обговорення і буде вирішено, як діяти далі.

У той же час лідер республіканців Мітч Макконнелл заявив, що Сенат може почати процес судового розгляду незабаром після отримання статей, тобто вже на наступному тижні. Він зазначив, що задоволений тим, що “все закінчилося”.

25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про початок офіційного розслідування для запуску процедури імпічменту щодо президента Дональда Трампа. Приводом для цього стала телефонна розмова Трампа із президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що Трамп тиснув на українського президента з метою розслідування справи Джо Байдена.

Спікер палати стверджує, що дії Трампа підірвали національну безпеку та захист інформаторів.

Як відомо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.