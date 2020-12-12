Сенат США (верхня палата американського Конгресу) підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік, який передбачає допомогу для України в розмірі $250 млн.

Про це повідомляє агентство Reuters. Крім того, про це поінформували в Міністерстві закордонних справ України.

Йдеться про законопроєкт “Про витрати на потреби національної оборони США у 2021 році” (NDAA 2021).

Загальний обсяг бюджету перевищує 740 млрд доларів.

Документ передбачає виділення Україні 250 млн доларів США військової допомоги в 2021 році (за програмою “Ініціатива безпекової допомоги Україні”. З них 75 млн доларів планується спрямувати на придбання для Збройних сил України (ЗСУ) летальних видів озброєння (що на 25 млн доларів більше, ніж у 2020 році).

Крім того, документ передбачає посилення санкцій проти будівництва російського газопроводу “Північний потік-2” (зокрема, розширення переліку послуг, що підпадають під дію санкцій США).

Варто відзначити, що Сенат США підтримав документ переважною більшістю голосів (84 проти 13). Раніше законопроєкт також ухвалила нижня палата Конгресу (Палата представників).

Для набуття чинності документ повинен бути підписаний президентом США Дональдом Трампом.

У МЗС України привітали рішення Конгресу США щодо оборонного бюджету.

“Своїми рішеннями США вкотре засвідчують лідерство у підтримці України, її суверенітету і територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах. Ми високо цінуємо міцну двопартійну та двопалатну підтримку України у США, готовність стратегічного партнера України продовжувати практичну допомогу нашій державі у зміцненні її обороноздатності в умовах триваючої російської агресії”, – наголосили в МЗС.

Як зазначає Reuters, рішення щодо оборонного бюджету в Сенаті було ухвалено більш як двома третинами голосів. Саме стільки потрібно для того, щоб подолати можливе вето Дональда Трампа, який раніше погрожував заблокувати законопроєкт.

Американський лідер зайняв таку позицію, зокрема, через те, що документ не передбачає скасування розділу 230 Закону про етику у сфері комунікацій. Цей розділ гарантує захист технологічним компаніям (таким як Google, Twitter і Facebook) від судових позовів за контент користувачів, що розміщується на їх платформах.