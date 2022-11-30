29 листопада Сенат США - в ході знакового двопартійного голосування - прийняв закон про захист одностатевих і міжрасових шлюбів, який називається "Законом про повагу до шлюбу".

Про це повідомляє CNN.

Остаточне голосування було 61-36. Законопроєкт підтримали всі демократи та 12 республіканців, ті самі десятки членів Республіканської партії, які підтримали законопроєкт для процедурного голосування на початку листопада.

Тепер Палата має схвалити закон, перш ніж відправити його на стіл президента США Джо Байдена для підписання. Очікується, що Палата ухвалить законопроєкт до кінця 2022 року, ймовірно, вже наступного тижня.

“Для мільйонів американців це законодавство забезпечить права та захист, на які мають право ЛГБТКІ+ та міжрасові пари та їхні діти”, — сказав Байден увечері після ухвалення законопроєкту Сенатом, назвавши його “досягненням обох партій”.

Хоча законопроєкт не встановлює національну вимогу щодо легалізації одностатевих шлюбів у всіх штатах, він вимагатиме від окремих штатів визнавати законний шлюб іншого штату.

Отже, у випадку, якщо Верховний суд може скасувати своє рішення у справі “Обергефелл проти Ходжеса” від 2015 року, яке легалізувало одностатеві шлюби, штат все одно може прийняти закон про заборону одностатевих шлюбів, але цей штат повинен буде визнати одностатеві шлюби з іншого американського штату.

Законодавство усунуло ключову процедурну перешкоду на початку цього місяця, коли Сенат проголосував 62 проти 37, щоб зламати флібустьєр.

Двопартійна група, до якої входять сенатори-республіканці Роб Портман з Огайо, Сьюзен Коллінз з Мен і Том Тілліс з Північної Кароліни, сенатори від Демократичної партії Теммі Болдуін з Вісконсіна і Кірстен Сінема з Арізони, раніше заявили, що вони “з нетерпінням чекають цього законодавства, що виходить на розгляд”.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер згадав цих п’ятьох сенаторів за їх “видатну та невпинну роботу” над цим знаковим законодавством.

“Для мільйонів і мільйонів американців сьогодні дуже хороший день. Важливий день. День, на який вони довго чекали”, – сказав він.

На ознаку того, наскільки зросла підтримка одностатевих шлюбів за останні роки, законопроєкт знайшов підтримку сенаторів від Республіканської партії.

Сенаторка-республіканець Синтія Ламміс із штату Вайомінг раніше цього місяця сказала Ману Раджу з CNN, що вона проголосувала за законопроєкт про одностатеві шлюби в Сенаті через “статтю 1, розділ 3 Конституції штату Вайомінг”, яку вона зачитала журналістам і яка містить анти- положення про дискримінацію.

“Ось чому нас називають державою рівності”, – додала вона.

Сенатор від штату Юта Мітт Ромні, тим часом сказав, що “законопроєкт має сенс” і “забезпечує важливий захист релігійної свободи”.

“Хоча я вірю в традиційний шлюб, Обергефелл є і був законом країни, на який покладалися представники ЛГБТК”, — сказав Ромні в заяві. “Це законодавство дає певність багатьом американцям ЛГБТК і свідчить про те, що Конгрес — і я — однаково поважаємо й любимо всіх наших земляків”.

Водночас письменниця Еллісон Хоуп вважає, що Сенат “просто дав ЛГБТК-американцям привід легше зітхнути”, про що вона написала у своїй колонці у CNN.

Вона зауважила, що “Закон про повагу до шлюбу” скасовує давно застарілий “Закон про захист шлюбу”, який визначав, що шлюб – це шлюб між одним чоловіком і однією жінкою і дозволяв штатам відмовляти у визнанні одностатевих шлюбів, укладених у штатах, де вони були юридично визнані.

Новий законопроєкт кодифікує, що одностатеві шлюби визнаються на федеральному рівні та що одностатеві подружжя отримують ті ж федеральні пільги, що й усі подружні пари.

Проте, додала Хоуп, закон не є остаточним рішенням, яке дозволяє представника ЛГБТК+ зупинити протест та повернутися додому.

“Законопроєкт містить двопартійну когорту Сенату, щоб заспокоїти республіканців і отримати необхідні 60 голосів для ухвалення. Він дає релігійним установам і організаціям право визначати шлюб як між одним чоловіком і однією жінкою і відмовляти в обслуговуванні одностатевих пар і сімей”, – наголосила письменниця.

Також, додала вона, він підтримує “Закон про відновлення свободи віросповідання”, який спочатку був призначений для захисту релігійних меншин від дискримінації з боку держави, але згодом був перекручений релігійними фанатиками та євангелістами, щоб відмовити в обслуговуванні ЛГБТК+ людей на тій підставі, що це порушує їхні глибокі релігійні переконання.

“Це надасть релігійним агентствам з усиновлення право відмовляти прийомним дітям у сім’ю ЛГБТК+ або дозволить релігійній школі відмовлятися наймати вчителя ЛГБТК+”, – пояснила Хоуп.

Закон також залишає в силі заборони рівності шлюбів на державному рівні, які, якщо Верховний суд скасує одностатеві шлюби, повернуть країну до неоднорідного правового ландшафту.

“Шлюб – це лише одна сфера громадянського життя, де ЛГБТК+ люди продовжують стикатися з нерівністю та дискримінацією. Ми все ще не маємо загального захисту в житлі чи громадських приміщеннях, про що йдеться в “Законі про рівність”, але який ще не винесено на голосування в Сенаті. І нас продовжують використовувати як проблему для правих платформ, як ми бачили, як грають із сотнями законопроєктів на рівні штатів у законодавчих органах 2022 року”,- додала вона.

Та попри недоліки, які залишаються, ухвалений законопроєкт є великою перемогою, зауважила Хоуп, адже він передає волю більшості американців. 71% американців підтримують рівність у шлюбі, згідно з рекордно високим опитуванням Gallup у травні 2022 року.

“Жоден американець ніколи, ніколи не повинен зазнавати дискримінації через те, кого він любить, і прийняття цього законопроєкту забезпечить ці вкрай необхідні гарантії у федеральному законі. Я хочу пояснити, що ухвалення цього законопроєкту не є теоретичною вправою… Від цього залежать права та гідність мільйонів американців. Дійсно, моя сім’я залежить від цього”, — сказав сенатор Чак Шумер, пообіцявши винести законопроєкт на голосування.

“Я чую колективне зітхання полегшення мільйонів ЛГБТК+ американців і наших коханих”, – резюмувала Еллісон Хоуп.