Сенат США затвердив бюджет національної оборони на наступний фінансовий рік, який передбачає обмежувальні заходи проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

Про це повідомляється на сайті Конгресса США.

Проект схвалили 86 сенаторів.

Загальний обсяг бюджету становить $740,5 млрд. У документі, зокрема, передбачається розширення існуючих обмежувальних заходів проти газопроводів “Північний потік – 2” і “Турецький потік”. У документі передбачається введення санкцій відносно іноземних осіб та компаній, які сприяють оренді, продажу та надання судів, що здійснюють будівництво газопроводів.

21 липня Палата представників – нижня палата Конгресу США – прийняла свою версію проекту бюджету міністерства оборони на 2021-й фінансовий рік. Перед цим 20 липня члени Палати представників одноголосно схвалили поправку до бюджету Пентагону, яка передбачає санкції проти компаній, пов’язаних з будівництвом газопроводу “Північний потік – 2”.

Перед передачею на підпис президенту США Дональду Трампу версії документів, прийнятих Палатою представників і Сенатом, повинні бути узгоджені.