Комітети з питань збройних сил у Палаті представників та Сенаті Сполучених Штатів погодили оборонний бюджет країни на 2023 рік. Кошторис буде становити 857,9 мільярда доларів, з яких на підтримку України планують виділити 800 мільйонів доларів.

Про це йдеться у спільній заяві комітетів.

Зазначається, що законодавці США об’єднали два законопроєкти в один.

Після цього члени комітетів закликали Конгрес США та президента Сполучених Штатів Джо Байдена не затягувати з ухваленням та підписанням бюджету відповідно.

Згідно з узгодженим варіантом, оборонний бюджет на 2023 рік складатиме 857,9 мільярда доларів, з яких 816,7 мільярда направлять міноборони США, а 30,3 мільярда — до міністерства енергетики США.

На підтримку України пропонується виділити 800 млн доларів, що на 500 млн більше, аніж просили в адміністрації Байдена.

Також від Пентагону вимагається представити план короткострокової і довгострокової допомоги Україні.

Окрім прямої допомоги Україні, у проєкті передбачено виділення $6 млрд на стримування Росії в Європі, а також продовження заборони на військову співпрацю з РФ на п’ять років.