Про це йдеться у спільній заяві комітетів.
Зазначається, що законодавці США об’єднали два законопроєкти в один.
Після цього члени комітетів закликали Конгрес США та президента Сполучених Штатів Джо Байдена не затягувати з ухваленням та підписанням бюджету відповідно.
Згідно з узгодженим варіантом, оборонний бюджет на 2023 рік складатиме 857,9 мільярда доларів, з яких 816,7 мільярда направлять міноборони США, а 30,3 мільярда — до міністерства енергетики США.
На підтримку України пропонується виділити 800 млн доларів, що на 500 млн більше, аніж просили в адміністрації Байдена.
Також від Пентагону вимагається представити план короткострокової і довгострокової допомоги Україні.
Окрім прямої допомоги Україні, у проєкті передбачено виділення $6 млрд на стримування Росії в Європі, а також продовження заборони на військову співпрацю з РФ на п’ять років.
- Кремль розгорнув у США дезінформаційну компанію проти України. Російське керівництво має намір підірвати військову допомогу з боку Штатів.