Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За імпічмент висловилися 57 сенаторів, проти – 43.

Для оголошення імпічменту звинувачення повинні були підтримати 67 членів Сенату.

До сенаторів-демократів, які підтримали імпічмент (а це 50 осіб) приєдналися також 7 республіканців.

Імпічмент підтримали сенатори-республіканці: Річард Берр, Білл Кессіді, Сьюзан Коллінз, Ліза Меркаускі, Мітт Ромні, Бен Сасс і Пет Тумі.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл проголосував проти оголошення імпічменту.

Варто відзначити, що Сенат США в суботу спершу проголосував за виклик свідків у справі про імпічмент. Це загрожувало суттєво затягнути процес.

У засіданні оголосили перерву, і згодом сенатори все ж вирішили не викликати свідків і перейти до заключних аргументів сторін.

Процедура імпічменту відбувалася в Сенаті у вигляді судового розгляду. Для засудження були потрібні голоси 2/3 присутніх (тобто 67 сенаторів зі 100). Тобто потрібні були голоси 17 республіканців (на додаток до 50 голосів, які є у демократів). Але за імпічмент проголосували лише 7 республіканців.

Варто зазначити, що 13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолія. Стаття звинувачення в резолюції одна – “підбурювання до повстання”.

25 січня резолюцію про імпічмент передали до Сенату, й протягом останнього тижня відбувався її розгляд.

Примітно, що цей процес у справі щодо імпічменту — четвертий в історії США. Раніше імпічмент оголошували Ендрю Джонсону (1868), Біллу Клінтону (1998) та Дональду Трампу (2020).

Відтак, Трамп став єдиним американським президентом, якому Палата представників оголошувала імпічмент двічі. До того ж це був перший в історії США процес імпічменту вже колишнього президента.