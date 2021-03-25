Сенат США схвалив призначення Рейчел Левін на посаду помічника міністра охорони здоров'я США. Вона стала першою жінкою-трансгендером на високій посаді в федеральному уряді.

Про це повідомляє CNN.

Поряд з демократами Левін підтримували помірні республіканці Сьюзен Коллінз зі штату Мен і Ліза Мурковскі зі штату Аляска.

Левін, яка за освітою педіатр, раніше очолювала департамент міністерства охорони здоров’я Пенсільванії та була генеральним лікарем штату.

Після свого призначення Левін сказала, що пишається виконаною нею роботою по боротьбі з пандемією коронавірусу та опіоїдною епідемією, боротьбі з такими захворюваннями, як ВІЛ, профілактикою хвороб за допомогою дитячої імунізації й підвищенням обізнаності про проблеми ЛГБТК.

“Затвердження Рейчел Левін є ще однією важливою віхою для американської ЛГБТ-спільноти. Оскільки американці-трансгендери страждають від жорстокого поводження, бездомності та депресії частіше, ніж майже будь-яка інша група, важливо мати таких національних діячів, як доктор Левін, які, бувши в центрі уваги громадськості та допоможуть зруйнувати бар’єри неуцтва і страху”, – зазначив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер