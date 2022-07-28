У США Сенат схвалив резолюцію, якою закликав держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму. Сенатори аргументували тим, що дії РФ у Чечні, Грузії, Сирії та Україні призвели до "смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей".

Про це повідомило американське видання The New-York Times.

Резолюція є необов’язковою. Повноваження визнати РФ державою-спонсором терору залишається за Державним департаментом США. Утім, ухвалення резолюції Сенатом чинить ще більший тиск Конгресу на адміністрацію Байдена.

У список таких держав включено Кубу, Північну Корею, Іран та Сирію.

“Збройні сили Російської Федерації вчиняли численні безсудні страти невинних мирних жителів і намагалися прикрити свої звірства масовими похованнями по всій Україні”, – йдеться в законопроєкті Сенату.

Президент України Володимир Зеленський протягом широкомасштабної війни стверджував, що російські війська вчиняли акти жорстокості проти мирного населення. Були зафіксовані випадки зґвалтування, вбивств та тортур, що є тероризмом.

У вівторок речника Державного департаменту Неда Прайса запитали, чи завадить визначення Росії державою-спонсором тероризму будь-яким майбутнім переговорам щодо припинення війни. Він заявив, що Держдепартамент несе відповідальність за прийняття “критеріїв, які Конгрес записав у закон”.

Російське пропагандистське медіа “РИА Новости” заявило зі слів речника президента РФ Дмитра Пєскова, що у Кремлі дуже негативно оцінюють наслідки для відносин з США після визнання конгресом США Росії “спонсором тероризму”.