Про це повідомило американське видання The New-York Times.
Резолюція є необов’язковою. Повноваження визнати РФ державою-спонсором терору залишається за Державним департаментом США. Утім, ухвалення резолюції Сенатом чинить ще більший тиск Конгресу на адміністрацію Байдена.
У список таких держав включено Кубу, Північну Корею, Іран та Сирію.
“Збройні сили Російської Федерації вчиняли численні безсудні страти невинних мирних жителів і намагалися прикрити свої звірства масовими похованнями по всій Україні”, – йдеться в законопроєкті Сенату.
Президент України Володимир Зеленський протягом широкомасштабної війни стверджував, що російські війська вчиняли акти жорстокості проти мирного населення. Були зафіксовані випадки зґвалтування, вбивств та тортур, що є тероризмом.
У вівторок речника Державного департаменту Неда Прайса запитали, чи завадить визначення Росії державою-спонсором тероризму будь-яким майбутнім переговорам щодо припинення війни. Він заявив, що Держдепартамент несе відповідальність за прийняття “критеріїв, які Конгрес записав у закон”.
Російське пропагандистське медіа “РИА Новости” заявило зі слів речника президента РФ Дмитра Пєскова, що у Кремлі дуже негативно оцінюють наслідки для відносин з США після визнання конгресом США Росії “спонсором тероризму”.
- Нагадаємо, 21 липня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати РФ державою-спонсором тероризму. В іншому випадку, наголосила вона, це зробить Конгрес США.
- 24 липня пані посол США в Україні Бріджіт Брінк заявила, що Вашингтон серйозно розглядає питання можливості оголосити РФ державою-спонсором тероризму, проте це вимагає ретельного аналізу відповідно до американських законів.
- Раніше Вашингтон включив Росію до країн, які беруть участь у політиці або моделі торгівлі людьми та примусової праці. США вважають, що РФ використовує і тих, чиї сили безпеки або збройні групи, підтримувані урядом, використовують дітей як солдатів.