Сенат Конгресу США затвердив кандидатуру Емі Коні Барретт, судді апеляційного суду сьомого округу, на посаду члена Верховного суду. Вона вже принесла присягу.

Про це повідомляє The Washington Post.

Кандидатуру Барретт підтримали 52 сенатора-республіканця. Проти – 48 сенаторів. З числа республіканців, проти Барретт проголосувала представниця штату Мен Сьюзен Коллінз.

Барретт вже принесла присягу в Білому домі в присутності американського президента Дональда Трампа.

“Присяга, яку я урочисто прийняла сьогодні ввечері, означає, що я буду виконувати свою роботу без страху і прихильності до когось, незалежно від власних уподобань”, – сказала Барретт.

Баррет отримала місце у Верховному суді після смерті демократки Рут Бейдер, яка померла від раку в 87 років.

Тепер Барретт довічно призначена на посаду судді Верховного суду, де сформувалася консервативна більшість – шість консерваторів проти трьох лібералів.