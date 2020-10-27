Про це повідомляє The Washington Post.
Кандидатуру Барретт підтримали 52 сенатора-республіканця. Проти – 48 сенаторів. З числа республіканців, проти Барретт проголосувала представниця штату Мен Сьюзен Коллінз.
Барретт вже принесла присягу в Білому домі в присутності американського президента Дональда Трампа.
“Присяга, яку я урочисто прийняла сьогодні ввечері, означає, що я буду виконувати свою роботу без страху і прихильності до когось, незалежно від власних уподобань”, – сказала Барретт.
Баррет отримала місце у Верховному суді після смерті демократки Рут Бейдер, яка померла від раку в 87 років.
Тепер Барретт довічно призначена на посаду судді Верховного суду, де сформувалася консервативна більшість – шість консерваторів проти трьох лібералів.
- Гінзбург померла увечері 18 вересня в оточенні своєї родини у своєму домі у Вашингтоні. Причиною смерті стали ускладнення, викликані метастатичним раком підшлункової залози.