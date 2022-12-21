Сенат затвердив нового посла США в Росії

Сенат переважною більшістю голосів проголосував у середу за затвердження нового посла США в Росії.

Про це інформує AP.

За кілька годин до очікуваного прибуття президента України Володимира Зеленського до Вашингтона з історичним візитом сенатори проголосували за 93 проти 2 за затвердження ветеранки дипломатії Лінн М. Трейсі новим послом у Росії.

Як зауважують у виданні, таке кандидатура вважається сигналом американської прихильності до зруйнованої війною України, оскільки очікується, що Лінн М. Трейсі є противницею агресії РФ.

Трейсі, співробітниці зовнішньополітичної служби, яка раніше працювала послом у Вірменії, “буде доручено протистояти Путіну”, – сказав лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

Єдині два голоси проти Трейсі надійшли від сенаторів від Республіканської партії Майка Лі з Юти та Ренда Пола з Кентуккі, обидва скептично ставилися до підтримки України з боку адміністрації Байдена.