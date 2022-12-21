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Сенат затвердив нового посла США в Росії

Сенат переважною більшістю голосів проголосував у середу за затвердження нового посла США в Росії.

Середа, 21 грудня 2022, 22:53
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Про це інформує AP.

За кілька годин до очікуваного прибуття президента України Володимира Зеленського до Вашингтона з історичним візитом сенатори проголосували за 93 проти 2 за затвердження ветеранки дипломатії Лінн М. Трейсі новим послом у Росії. 

Як зауважують у виданні, таке кандидатура вважається сигналом американської прихильності до зруйнованої війною України, оскільки очікується, що Лінн М. Трейсі є противницею агресії РФ.  

Трейсі, співробітниці зовнішньополітичної служби, яка раніше працювала послом у Вірменії, “буде доручено протистояти Путіну”, – сказав лідер більшості в Сенаті Чак Шумер. 

Єдині два голоси проти Трейсі надійшли від сенаторів від Республіканської партії Майка Лі з Юти та Ренда Пола з Кентуккі, обидва скептично ставилися до підтримки України з боку адміністрації Байдена. 

  • Президент США Джо Байден заявив, що вже чекає президента Зеленського. За словами американського лідера, їм потрібно багато чого обговорити.
  • За інформацією ЗМІ. За інформацією ЗМІ, під час зустрічі з президентом США Джо Байденом, представники України проситимуть про надання ракет ATACMS та безпілотників Gray Eagle і Reaper.
Теги: Володимир Зеленський, дипломат, посол США в Росії, російсько-українська війна, США

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