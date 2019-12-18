Текст листа Менендес Помпео оприлюднений на сайті Сенату США.

У своєму листі сенатор Менендес відреагував на нещодавні повідомлення про те, що до кінця грудня-початку січня Сполучені штати мають намір відкликати тимчасового повіреного в справах США в Україні Вільяма Тейлора. Він заявив, що стурбований таким рішенням та звинуватив Помпео в тому, що воно є підозрілим та може бути вигідним йому та президенту США Дональду Трампу.

“Я стурбований з приводу відсутності серед керівництва посольства посла Тейлора в той час, коли Україна продовжує стикатися з військовою агресією з боку Росії та розраховує на Сполучені Штати в просуванні свого демократичного процесу реформ. Більш того, я вкрай стурбований тим, що це підозріле рішення сприяє неприйнятній прив’язці президентом [Дональдом Трампом] політики США в Україні до його особистої та політичної вигоди, та, можливо, вашою власною”, — заявив сенатор.

Також сенатор наголосив, що Тейлор є компетентним дипломатом, робота якого може добре позначитися на відносинах між державами в майбутньому.

“Крім того, для Вас (Помпео — ред.) та американського народу було б корисно скористатися його інституційними знаннями та порадами під час вашої очікуваної взаємодії з адміністрацією президента Зеленського. Ваші спільні виступи з послом в Києві також стануть сильним сигналом солідарності з нашою професійною дипломатичною службою в той час, коли моральний дух історично низький”, — наголосив він.

Нагадаємо, Тейлор є одним з ключових свідків у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа. Виступаючи в Конгресі Тейлор, зокрема, заявляв, що американського лідера Дональда Трампа більше “турбує” справу Байдена “, ніж Україна”. Також він підтверджував зв’язок затримки військової допомоги Україні з боку американського лідера і політично мотивованих розслідувань, яких Трамп добивався.

У свою чергу президент Сполучених штатів Америки Дональд Трамп заявляв, що не знайомий з ключовими свідками, які виступають на відкритих слуханнях в Конгресі у справі про імпічмент, зокрема – з повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором.