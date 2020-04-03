Про це вона заявила в ефірі програми Fox Business.
На думку Максаллі, китайська влада приховували інформацію про коронавірус, що завдало непоправної шкоди всьому світу.
У світлі цих слів вона вимагає від голови ВООЗ подати у відставку.
“ВООЗ повинна припинити покривати їх. Я думаю, що доктор Тедрос повинен піти у відставку. Нам потрібно прийняти якісь заходи для вирішення цієї проблеми. Це просто безвідповідально, це безсовісно, що вони зробили, в той час як люди вмирають по всьому миру”, – заявила сенатор.
Вона підкреслила, що дані, надані Китаєм, були неправдивими, що призвело до тисяч смертей в США від цього коронавірусу.
“Я ніколи не довіряла комуністам. І їх приховування цього вірусу, який виник у них, призвело до непотрібних смертей в Америці і в усьому світі”, – сказала сенатор.
Представник ВООЗ в США Тарік Яшаревич не відповіли прямо на вимоги сенатора, а лише зазначив, що організація очікує від членів “своєчасного і точного надання даних”.
- У зв’язку з пандемією коронавірусу в Нью-Йорку мобілізували медпрацівників, всі лікарні обсуговують лише заражених COVID-19. У Центральному парку вже організували тимчасовий госпіталь на 68 місць, щоб приймати тих, хто заразилися.
- Кількість пацієнтів з COVID-19 в американському штаті Нью-Йорк перевищила кількість хворих у всьому Китаї.