Сенатор Камала Гарріс не називала колишнього віцепрезидента Джо Байдена расистом або ґвалтівником. Вона критично ставилася до позиції Байдена з приводу використання автобусів для інтеграції шкіл і його коментарів з приводу сегрегаційних сенаторів, і вона сказала, що вірить жінкам, котрі звинувачували Байдена в тому, що він змушував їх почувати себе некомфортно.

Про це повідомляється на порталі factcheck.org.

Сенатор Камала Харріс критично ставилася до колишнього віцепрезидента Джо Байдена. Але, коли кандидат в президента вибрав її на пост віцепрезидента, Гарріс заявила, що її заяви були спотворені.

В одному мемі, який тисячі разів публікували в Facebook, Twitter і Instagram, використовується фотографія Гарріс з підписом: “Я щойно прийняла пропозицію про роботу від людини, яку раніше називала расистом і ґвалтівником”.

Варто зазначити, що Facebook позначив світлину як неправдиву.

Те саме зробив і Instagram.

Але Гарріс ніколи не використовувала ці слова на адресу Байдена.

Фактично, в одному випадку Гарріс сказала Байдену: “Я не вірю, що ви расист”. Це було під час дебатів 27 червня 2019 року, в ході яких модератори задавали питання про расову нерівність в поліцейській діяльності. Питання переросло в більш широке обговорення раси серед 10 кандидатів на сцені, і Гарріс направила своє зауваження Байдену, який в той час лідирував в опитуваннях.

Цікаво, що, незважаючи на передмову Гарріс до її коментарів, обмін думками, що пішов за цим, є основним доказом, що використовується тими, хто просуває твердження про те, що Гарріс назвала Байдена “расистом”.

11 серпня, в день, коли Байден оголосив, що Гарріс приєднається до його команди, члени кампанії Трампа опублікували заяву, в якій йшлося: “Нещодавно Камала Гарріс назвала Джо Байдена расистом”. У той же день консервативне новинне видання Daily Caller опублікувало уривок з дискусії з таким текстом: “Як мило з його (Байдена) боку вибрати її після того, як вона назвала його мерзенним расистом на стадії дебатів трохи більше року тому”.

Представник передвиборчої кампанії Трампа повідомив FactCheck.org, що їхня заява ґрунтувалася на коментарях Гарріс під час дебатів і аналогічних коментарях, які вона зробила на каналі CBS “Обличчям до нації” і в пресі на початку цього місяця.

У червні 2019 року з’явилася новина про слова Байдена на заході щодо збору коштів в Нью-Йорку. Саме про це говорила Харріс під час дебатів.

Байден послався на двох сенаторів-сегрегаціоністів, з якими він працював. Байден розповів, що один з сенаторів назвав його “сином”, а не “хлопчиком”, явно маючи на увазі расистський вираз, коли чорних чоловіків називають “хлопчиками”.

Що стосується твердження про те, що Харріс назвала Байдена “насильником”, це теж невірно.

Деякі консервативні ЗМІ або прямо заявили про це, або зробили це твердження більш переконливим, як у випадку з веб-сайтом The Post Millennial.

У будь-якому випадку все веде до однієї і тієї ж статті з The Hill, опублікованій на початку квітня 2019 року. Стаття була написана, коли кілька жінок виступили з публічним звинуваченням Байдена в тому, що він змушує їх відчувати себе некомфортно через небажаного фізичного контакту.

Але ні в одному із звинувачень на той момент не говорилося про зґвалтування.

У березні 2020 року одну з жінок “розширила” свої початкові звинувачення і звинуватила Байдена в тому, що він в 1993 році, притиснувши її до стіни, своїми пальцями проник в неї і поцілував. Байден відкинув ці звинувачення.

“Ми не змогли знайти коментарі Харріс, в яких були звинувачень в зґвалтуванні. Отже твердження, що вона назвала Байдена насильником, є помилковим”, – заявили в factcheck.org.