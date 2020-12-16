Про це повідомляє видання The Washington Post.

Так, республіканець заявив, що Трамп повинен оголосити надзвичайну ситуацію на національному рівні, зупинити громадянські права та залишатися при владі на основі безпідставних заяв про фальсифікацію виборів.

На запитання місцевої телевізійної станції, чи підтримує він ці настрої, Стейнбург наполіг на тому, що нечисті сили допомогли обраному президенту Джо Байдену виграти.

“Тут відбувається щось більше, ніж те, про що хто-небудь готовий поговорити. Я взагалі не люблю теорії змови. Але тут відбувається щось, у що несила повірити очам”, – сказав Стейнбург у вівторок ввечері.

Не лише Стейнбург серед законодавців Республіканської партії пропонував Трампу припинити громадянські свободи, навіть після того, як колегія виборців підтвердила перемогу Байдена в понеділок, а лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл публічно визнав перемогу демократа. Сенатор штату Вірджинія Аманда Чейз у вівторок також закликала до воєнного стану, повторюючи пропозицію Майкла Фліна, колишнього радника з питань національної безпеки, помилуваного президентом минулого місяця.

Позови кампанії Трампа щодо фальсифікації виборів неодноразово спростовувалися у суді. Проте Трамп продовжує поширювати безпідставні чутки в Twitter і брехливо наполягає на тому, що він виграв вибори.

Стейнбург у вівторок написав запальний пост у Facebook.

“Президент Трамп повинен оголосити надзвичайну ситуацію в країні. Трамп також повинен посилатися на Закон про повстання”, – написав 72-річний сенатор.

До речі, закон про повстання, який був підписаний президентом Томасом Джефферсоном у 1807 році, дозволив би президенту розмістити військові сили на території США.

Також республіканець заявив, що Трамп має боротися за владу, посилаючись на теорії змови.

Сенатор штату заявив, що судді Верховного суду минулого тижня відмовились розглядати позов кампанії Трампа, оскільки “хтось натиснув” на найвищих судових службовців країни. Він заявив, що йому про це розповіли агенти ФБР та ЦРУ, які проживають у його районі. Він також стверджував, що федеральні правоохоронці відмовились втручатися в “державний переворот”.

Він також додав, що може пройти обстеження у психіатра.

“Я не божевільний. Я не людина з теорії змови”, – сказав він.

Сенатора штату підтримала колега з Вірджинії Аманда Чейз.

“Американський народ не дурень. Ми знаємо, що ви обдурили, щоб перемогти, і ми ніколи не приймемо ці результати”, – написала вона у вівторок у Facebook.

На початку місяця вона заявляла, що президент повинен “призупинити дію Конституції” і “доручити військовим здійснити національне голосування, що відображає справжню волю народу”.

Лише 37 з 249 республіканців у Конгресі публічно відзначили, що Байден переміг.

У вівторок Стейнбург заявив, що підтримає Трампа, якщо він припинить захист громадянських прав, щоб затримати своїх політичних ворогів і змінити результат виборів.