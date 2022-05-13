Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Зазначається, що лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер і лідер республіканців Мітч Макконнелл закликали якнайшвидше ухвалити документ, демонструючи рідкісну єдність.
Однак сенатор-республіканець Ренд Пол заблокував законопроєкт. Він мотивував це необхідністю організації контролю за тим, як буде витрачатися військова допомога.
“Ми не можемо рятувати Україну, прирікаючи на загибель економіку США”, – заявив сенатор, якого вже вважають проросійським.
Члени обох партій загалом згодні з Полом, одначе внесення змін до документу потребує певного часу, що робить швидке ухвалення неможливим.
Чак Шумер зауважив, що все, чого Полові вдалося домогтися – відтермінування допомоги. Але зупинити її він не зможе.
- Нагадаємо, раніше Палата представників США схвалила виділення $40 млрд допомоги Україні.
- Президент України Володимир Зеленський подякував Палаті представників США за рішення.
- Водночас у Кремлі розкритикували такий жест.