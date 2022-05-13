Законопроєкт про надання Україні 40 млрд доларів допомоги, який ухвалила Палата представників США, заблокував сенатор Ренд Пол.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Зазначається, що лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер і лідер республіканців Мітч Макконнелл закликали якнайшвидше ухвалити документ, демонструючи рідкісну єдність.

Однак сенатор-республіканець Ренд Пол заблокував законопроєкт. Він мотивував це необхідністю організації контролю за тим, як буде витрачатися військова допомога.

“Ми не можемо рятувати Україну, прирікаючи на загибель економіку США”, – заявив сенатор, якого вже вважають проросійським.

Члени обох партій загалом згодні з Полом, одначе внесення змін до документу потребує певного часу, що робить швидке ухвалення неможливим.

Чак Шумер зауважив, що все, чого Полові вдалося домогтися – відтермінування допомоги. Але зупинити її він не зможе.