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Сенатор-республіканець, який 42 роки працював у Конгресі, вирішив більше не балотуватися на переобрання

Річард Шелбі, сенатор з Алабами, оголосив, що не балотуватиметься на переобрання у 2022 році. Він пропрацював у Конгресі 42 роки.

Понеділок, 8 лютого 2021, 23:01

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Сьогодні я оголошую, що не балотуватимусь на сьомий термін у Сенаті США у 2022 році. Все має свою пору”, — йдеться в заяві 86-річного республіканця, який очолював в Сенаті комітети асигнувань, правил та управління, банківської справи та розвідки.

Шелбі зазначив, що пишається своєю роботою, сфокусованою на економіці, освіті, освоєнні космосу.

Фото: shelby.senate.gov

Рішення Шелбі анонсує запеклу боротьбу серед алабамських республіканців, зазначає телеканал. Його наступником можуть стати Кеті Бойд Брітт (президентка та головна виконавча директорка Ділової ради Алабами), Джон Меррілл (держсекретар штату Алабама), Мо Брукс (член Палати представників з Алабами).

Останній раніше зазначав. що претендуватиме або на переобрання до Палати представників, або ж на місце в Сенаті.

Крім Шелбі про намір не балотуватися знову оголосили також сенатори-республіканці Пет Тумі з Пенсільванії і Роб Портман з Огайо. Наразі сили в Сенаті розподілені порівну: 50 демократів та 50 республіканців. Демократи сподіваються, що після відставки Портмана і Тумі зможуть отримати контроль над Сенатом.

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Теги: Республіканська партія, Сенат США

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