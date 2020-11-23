Про це повідомляє видання The Hill.

Крім того, Мурковскі заявила про тиск з боку союзників президента на законодавців штату з метою перешкодити затвердженню результатів.

“Кампанія тиску на законодавців штату з метою вплинути на результат виборів не тільки безпрецедентна, але і несумісна з нашим демократичним процесом”, – написала Мурковскі в Twitter.

“Пора почати повний і формальний перехідний процес”, – сказала сенатор від Аляски.

Мурковскі є однією з небагатьох представників Республіканської партії, які визнали перемогу Байдена на виборах 2020 року. Переважна більшість сенаторів-республіканців і членів Конгресу або уникають висловлювань щодо результатів виборів, або встали на сторону президента, або припустили, що підсумок виборів все ще знаходиться під питанням.

Як відомо, Дональд Трамп відмовляється визнавати свою поразку на президентських виборах і безпідставно стверджує про нібито фальсифікації і “шахрайство” при голосуванні. Водночас всі його зусилля через суди підтвердити свою нібито перемогу в деяких штатах виявляються марними.