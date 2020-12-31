Сенатор-республіканець від штату Міссурі Джош Хоулі має намір оскаржити результати голосування на президентських виборах у США під час підрахунку голосів у Конгресі 6 січня.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як відомо, 14 грудня колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у США.

За Байдена проголосували 306 виборників, а за чинного президента США Дональда Трампа – 232. Для перемоги необхідно було отримати 270 голосів виборників.

Але голосування колегії виборників – не останній крок у конституційному процесі обрання президента США.

Відповідно до конституції країни, результати голосування колегії ще мають бути затверджені Конгресом США. Це повинно відбутися 6 січня (на спільному засіданні Сенату і Палати представників Конгресу).

Сенатор Джош Хоулі в середу, 30 грудня, заявив про намір заперечити на спільному засіданні в Конгресі проти затвердження результатів голосування виборників, яке повинно офіційно закріпити перемогу Джо Байдена.

“Мільйони виборців, стурбованих чесністю виборів, заслуговують на те, щоб їх вислухали. Я буду заперечувати 6 січня від їх імені”, – написав він у своєму Twitter-акаунті.

“Я не можу голосувати за те, щоб затвердити результати голосування колегії виборників 6 січня, не вказавши, що деякі штати, зокрема Пенсильванія, не дотримуються власних законів про вибори… Конгрес, як мінімум, повинен розслідувати звинувачення в фальсифікації результатів голосування і вжити заходів для забезпечення чесності наших виборів. Але Конгрес досі не вчиняв жодних дій”, – йдеться в заяві Хоулі.

Як зазначає CNN, Джош Хоулі – перший сенатор, який оголосив про плани заперечити проти результатів виборів. Його рішення означає, що в Палаті представників і Сенаті США відбудуться дебати і голосування щодо підсумків виборів.

Як пояснюють журналісти CNN, заперечення Хоулі не змінить результат виборів, тільки затягне неминуче підтвердження перемоги Джо Байдена.

Демократи наразі контролюють Палату представників. Крім того, ряд сенаторів від Республіканської партії раніше заявляли, що відкидають твердження Трампа про “шахрайство” на виборах.

У матеріалі CNN йдеться, що позиція Хоулі “поставить багатьох його колег-республіканців у Сенаті в скрутне політичне становище, змусивши їх обирати, стати на бік Трампа чи на бік народної волі виборців”.

Лідер сенатської більшості, республіканець Мітч Макконнелл у приватному порядку вже закликав колег не оскаржувати результати виборів.

Раніше чинний президент США Дональд Трамп звернувся до сенаторів і закликав їх “боротися за результати виборів”.

До Хоулі ще можуть приєднатися і висловити свої заперечення інші сенатори.

Раніше член Палати представників США, республіканець з Алабами Мо Брукс повідомив, що республіканці в Палаті представників розглядають можливість озвучити заперечення проти результатів у шести штатах, в яких виграв Джо Байден. За даними CNN, це може покласти початок 12-годинним дебатам у Конгресі.

Завершальним етапом виборів повинна стати інавгурація новообраного президента 20 січня 2021 року. Він повинен принести присягу і вступити на посаду.