Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав адміністрацію Байдена "вже сьогодні" розпочати навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16, аби якнайшвидше надати Україні ці літаки.

Про це повідомляє CNN.

Сенатор від Південної Кароліни зауважив, що законодавці США, які взяли участь у Мюнхенській конференції з безпеки, були “практично одностайно переконані”, що США повинні забезпечити навчання на F-16, і що він вважає, що рішення президента Джо Байдена з цього питання є “неминуче”.

Грем закликав адміністрацію Байдена не бути обережною та не боятися погіршити ситуацію з президентом Росії Володимиром Путіним, наголосивши, що не варто турбуватися про провокацію Путіна, натомість необхідно перейматися “про те, щоб його побити”.

Сенатор також закликав адміністрацію визнати Росію державою-спонсоркою тероризму після того, як віце-президентка Камала Гарріс у Мюнхені заявила, що РФ вчинила злочини проти людства.

Ви повинні діяти відповідно до цієї заяви”, — заявив Грем.

Сенатор пояснив, що коментарі Гарріс в Німеччині були особливо гострими з огляду на історичний контекст.

Ми говоримо про те, що віце-президентка Сполучених Штатів заявляє, що Росія причетна до злочинів проти людяності — у Німеччині в усіх місцях, ви знаєте, відлуння Другої світової війни, — зауважив Грем. — Як ви можете це говорити — і вона має рацію — і не дати жертві злочину проти людяності захисну зброю, необхідну для припинення злочину?”.

Щодо підтримки Китаєм Росії сенатор визнав, що стурбований оцінкою розвідки США про те, що КНР розглядає можливість надання смертоносної зброї Росії для її військових дій. Він сказав, що “це все змінить назавжди”.

За його словами, “вскочити у потяг Путіна — це все одно, що купити квиток на “Титанік” після перегляду фільму”. Сенатор закликав китайських лідерів не робити цього.

Найбільш катастрофічне, що може статися з американо-китайськими відносинами, на мій погляд, це те, що Китай надасть Путіну летальну зброю”.

Зауважимо, раніше голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген висловився проти проведення “червоних ліній” у наданні військової допомоги Україні. Він переконаний, що керуватися слід виключно військовою необхідністю, тож і постачання винищувачів має розглядатися.

Також співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскіа Ескен, коментуючи питання щодо постачання літаків Україні, зазначила, що рішення ФРН не повинні призводити до ескалації війни РФ проти України, водночас Берлін веде переговори з союзниками щодо всіх постачань Києву.

Щобільше, представник Християнсько-демократичного союзу у ФРН Йохан Вадефуль висловив переконання, що можливе постачання винищувачів в Україну може мати вирішальне значення для результатів війни.

Вже 30 січня, подорожуючи до Нідерландів, президент Франції Емманюель Макрон не уникнув запитання щодо передачі винищувачів Україні, зазначивши, що “в принципі нічого не заборонено”.

Також стало відомо, що Сполучені Штати Америки, попри попередні заяви, можуть дозволити третім країнам передати Україні американські винищувачі F-16. Ймовірно, Київ отримає літаки від Данії чи Нідерландів.

Стало відомо, що наразі тривають дискусії щодо надання Україні сучасних винищувачів, навіть попри побоювання, що це може призвести до ескалації російсько-української війни.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.

9 лютого президент України Володимир Зеленський під час виступу в Європейській раді у Брюсселі наголосив на потребі України в сучасних винищувачах.

10 лютого міністр оборони Нідерландів повідомив, що український уряд офіційно звернувся до Нідерландів з проханням про винищувачі F-16 американського виробництва.

Окрім цього, колишній командувач, заступник начальника Генерального штабу Війська Польського, генерал Лєон Коморніцький вбачає у повномасштабній війні ознаки затяжного військового конфлікту. Західна зброя, переконаний він, має надходити до України постійно та завчасно, випереджаючи прогнози розвитку подій на фронті.

Вже 14 лютого віце-прем’єр, міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив у Брюсселі, що необхідно здійснювати тиск на союзників у справі постачання Україні винищувачів.

Згодом у Великій Британії запевнили, що підтримають та допоможуть іншим державам, які ухвалять рішення про постачання літаків в Україну.

Тоді як командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі визнав, що надання Україні передового західного обладнання — наприклад, винищувачів F-16, безпілотників і ракет великої дальності — могло б допомогти Києву керувати небом і посилити його власні наступальні дії проти Росії.