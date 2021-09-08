Про це повідомили у пресслужбі посольства США в Україні.

У середу, 8 вересня, президент Володимир Зеленський та міністри закордонних справ та оборони Дмитро Кулеба та Андрій Таран провели зустрічі з американськими законодавцями.

До Києва завітали п’ятеро республіканців:

сенатор Ліндсі Ґрем (штат Південна Кароліна);

сенатор Джон Баррассо (Вайомінг);

сенатор Бен Сасс (Небраска);

сенатор Томмі Тубервіль (Алабама);

конгресмен Вільям Тіммонс (Південна Кароліна).

Законодавці, як повідомляється, запевнили у підтримці України з боку США та наголосили на потребі в подальшому прогресі в реформах.

Що відомо про цих законодавців?

#Букви зібрали інформацію про те, якою є позиція Ґрема, Барроссо, Сасс, Тубервіля та Тіммонса з трьох питань: коронавірусу, штурму Капітолія та заборони абортів.

Ліндсі Ґрем

Коронавірус. Ліндсі Ґрем не заперечує існування коронавірусу і сам перехворів на COVID-19. У 2020 році він запропонував законопроєкт “Про відповідальність за COVID-19”, який мав дозволити Дональдові Трампу запровадити санкції проти Китаю, якщо країна не звітуватиме про причину спалаху хвороби.

Аборт. Ґрем є послідовним прихильником заборони абортів. У 2015 році виступав за національну заборону після 20-го тижня вагітності крім випадків, пов’язаних з потребою у збереженні життя матері та зґвалтуванням або інцестом.

Водночас у 2020 році Ґрем був серед групи сенаторів республіканців, що виступила проти скасування історичного рішення Верховного суду США у справі Roe v. Wade, яким Суд ухвалив, що Конституція США захищає свободу вагітної жінки обрати аборт.

Як відомо, 1 вересня набув чинності закон штату Техас щодо заборони абортів після шести тижнів вагітності. Про цей закон, справу Roe v. Wade та історію законодавчого врегулювання абортів в США — за посиланням.

Капітолій. 6 січня 2021 року, після того, як прихильники Трампа увірвалися до Капітолія, Ґрем був серед евакуйованих. Він визнавав, що президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Харріс були обрані законно, але не підтримував другий процес імпічменту Дональда Трампа і виступав проти створення незалежної комісії з розслідування штурму.

Джон Баррассо

Коронавірус. Сенатор не заперечував існування коронавірусу, просував ідею якнайшвидшої вакцинації проти COVID-19.

Аборт. Коли Баррассо балотувався від республіканців в 1996 році до Сенату США, він назвався прихильником права на аборт. Під час свого перебування в законодавчому органі штату Вайомінг він просував законопроєкт, в якому вбивство вагітної жінки розглядалося як подвійне вбивство. Водночас він проголосував за заборону федерального фінансування абортів.

Капітолій. Баррассо також виступив проти другого імпічменту Дональда Трампа, назвавши його “партизанським хрестовим походом”, під час голосування підтримав виправдання Трампа за підбурювання до нападу на Капітолій. Не підтримав і створення незалежної комісії для розслідування подій 6 січня.

Бен Сасс

Коронавірус. Сасс не заперечував існування вірусу, проте активно просував ідею про те, що в пандемії винен Китай. Зокрема, він заявляв, що Китай “почав пандемію” на зустрічі зі студентами.

Аборт. Виступає проти абортів, заявляючи, що “навіть один аборт — це занадто багато”. У 2019 році представив закон про захист дітей, народжених після невдалих спроб аборту.

Капітолій. Він був першим сенатором-республіканцем, який публічно підтримав зусилля щодо відсторонення Дональда Трампа на початку цього року. Він та ще шість республіканців проголосували за засудження експрезидента під час другого процесу імпічменту. У травні він спільно з демократами підтримав створення комісії для розслідування подій 6 січня.

Томмі Тубервіль

Коронавірус. Сенатор підтримує кампанію вакцинації населення проти коронавірусу.

Аборт. Тюбервіль виступає проти абортів і за скасування Закону про доступне медичне обслуговування (Obamacare). На останніх виборах отримав підтримку Національного комітету з права на життя — найбільшої в Америці організації, що виступає проти абортів.

Капітолій. Тюбервіль вступив на посаду за три дні до штурму Капітолія. Він одразу приєднався до групи сенаторів-республіканців, які продовжували зусилля Трампа і його союзників щодо скасування його поразки на виборах через блокування підрахунку голосів. Він проголосував проти створення незалежної комісії для розслідування нападу на Капітолій.

Вільям Тіммонс

Коронавірус. Конгресмен має суперечливу позицію щодо коронавірусу. Він закликав виборців дотримуватися правил гігієни, але не занадто гостро реагувати на загрозу вірусу. Тепер він виступає за те, аби щеплення проти коронавірусу залишалися необов’язковими та відмовився розповідати журналістам, чи щепився сам.

Аборт. Виступає проти абортів, критикує ухвали, пов’язані з рішенням Верховного суду США у справі Roe v. Wade, заявляючи, що вони позбавляють дітей права на життя.

Капітолій. Тіммонс підтримував зусилля Трампа щодо оскарження перемоги Байдена на виборах, згодом — проти затвердження цієї перемоги. Коли Конгрес знову зібрався після штурму Капітолія, Тіммонс проголосував проти результатів колегії вибірників.