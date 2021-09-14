Сенатори від Республіканської партії США знову вимагають ввести санкції проти оператора проєкту "Північний потік - 2". Якщо їх вимогу не виконають - обіцяють блокувати призначення до Міністерства фінансів США.

Про це повідомляє міжнародне видання The Wall Street Journal.

Сенатори-республіканці заявили, що блокуватимуть затвердження п’яти важливих кандидатур до Мінфіну на невизначений термін, якщо їх вимоги не буде виконано. Вони вимагають, аби адміністрація президента США Джо Байдена внесла до чорного списку компанію Nord Stream 2 AG, яка керує російським проєктом “Північний потік – 2”.

Головні ініціатори – сенатори-республіканці Пет Тумі та Тед Круз.

До цього адміністрація Байдена вводила санкції проти кількох компаній, які долучені до проєкту, але не проти компанії Nord Stream 2 AG, аргументуючи це тим, що вони можуть “викликати складнощі у відносинах з Німеччиною, але не дадуть змоги призупинити будівництво газопроводу”.

10 вересня у російському “Газпромі” повідомили, що будівництво російського газопроводу “Північний потік – 2” повністю завершено.

На початковій стадії будівництва планувалося, що газопровід побудуть не пізніше кінця 2019 року. Однак перша проблема в процесі будівництва була пов’язана з Данією. Влада країни не дала дозволу на прокладку трубопроводу через свою економічну зону.

Коли трубопровід був готовий на 93,5%, до гри долучилися США. Країна ввела санкції проти російських компаній, які займалися будівництвом. Європейські учасники одразу відмовились допомагати Росії в будівництві.

Відновити будівництво вдалося лише наприкінці січня 2021 року, по суті, після інавгурації Джо Байдена президентом США.

Через “Північний потік – 2” щороку можна буде транспортувати 55 мільярдів кубічних метрів газу.

На думку республіканців, якщо газопровід запрацює – це лише посилить залежність Європи від російських енергоресурсів та дасть Кремлю можливість впливати на “трансатлантичних союзників Вашингтону”. Блокуючи призначення до Мінфіну, сенатори сподіваються тиснути на Білий дім.

“Так званий договір Білого дому з Німеччиною дає Володимиру Путіну (президенту Росії) геостратегічну перемогу, укріпляє корумпований вплив Росії в Європі та різно ослаблює безпеку України, Польщі та інших країн, які знаходяться на передовій кремлівської агресії”, – йдеться в листі сенаторів до голів сенатських Комітетів з діяльності банків та міжнародних відносин.

В середу, 15 вересня, має відбутися голосування за кандидатури Браяна Нельсона та Елізабет Розенберг. Нельсон має шанс стати заступником міністра фінансів з питань боротьби із тероризмом та фінансовою розвідкою, а Розенберг – помічницею міністра з питань боротьби із фінансуванням тероризму.

“Північний потік – 2”: ризики для України

У 2017 році експосол США в Україні Марі Йованович заявляла про те, що проєкт “Північний потік – 2” може спричинити економічний колапс в Україні. За даними Держдепу США, Україна може втрачати по 3% ВВП на рік. Це пов’язано з тих, що не буде транзитних платежів та “віртуального реверсу”.

Експрем’єр-міністр України Арсеній Яценюк оцінював втрати України приблизно у 2 мільярди доларів на рік. Це, приблизно, сума доходів від транзиту газу.

Словаччина вважає російський газопровід “Північний потік-2” економічно непотрібним і політично шкідливим проєктом.