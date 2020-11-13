Все більше число сенаторів Республіканської партії заявляють, що Джо Байден повинен мати доступ до звітів розвідки, що є останньою ознакою того, що республіканці визнають, що обраний президент скоро займе крісло в Білому домі, незважаючи на відмову президента Дональда Трампа прийняти результати.

Про це пише CNN.

Сенатор Ліндсі Грем, близький союзник Трампа, який ще на вихідних закликав президента не визнавати результати виборів, зараз говорить, що, на його думку, Байдену вже слід починати отримувати розвідувальні дані.

Він додав, що не висловлював своїх думок в Білому домі, але на питання, чи очікує він, що Байден скоро отримає дані, Грем відповів: “Сподіваюся, що так”.

Інший представник Сенату Джон Тьюн з Південної Дакоти також сказав, що Байден повинен мати доступ до секретних матеріалів. З цим же погодився і сенатор від штату Айова Чак Грасслі.

Водночас, сенатор Роб Портман з Огайо вважає, що доступ Байдена до щоденних розвідувальних звітів “може нашкодити”.

Крім того, раніше на цьому тижні на питання, чи слід дозволити Байдену почати отримувати президентський щоденний звіт, сенатор-республіканець Марко Рубіо, виконуючий обов’язки голови сенатського комітету з розвідки, сказав: “Я не думаю, що це якимось чином завдає шкоди юридичним претензіям президента. Про всяк випадок потрібно почати роботу щодо переходу”.