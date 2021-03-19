Група сенаторів США від Демократичної та Республіканської партій внесла на розгляд законопроєкт про партнерство з Україною у сфері безпеки. Документ передбачає виділення військової допомоги нашій країні.

Про це поінформували в посольстві України в США.

Йдеться про посилення допомоги Україні на період 2022-2026 років.

“Двопартійною групою сенаторів у Сенаті США був представлений законопроєкт “Про партнерство з Україною у сфері безпеки” (Ukraine Security Partnership Act) щодо надання безпекової допомоги і стратегічної підтримки Україні. Законопроєкт носить комплексний і всеохоплюючий характер, аргументує та окреслює кроки США з посилення і систематизації політичної, дипломатичної і безпекової допомоги Україні на період 2022-2026 років”, – зазначили в посольстві.

Документ ініціювали: сенатори-демократи Боб Менендес, Кріс Мерфі, Джинн Шехін і республіканці – Джим Ріш, Роб Портман і Джон Баррассо.

Законопроєкт містить наступні ключові положення:

• Вимагає від державного секретаря США доповідь щодо дипломатичної підтримки Україні протягом наступних 5 років.

• Закликає Державний департамент США створити робочу групу з європейськими союзниками щодо України.

• Вимагає від адміністрації США призначити спеціального посланника з питань України, який виконуватиме функції зв’язку США у переговорах “нормандського формату” та сприятиме діалогу між країнами Чорноморського регіону.

• Передбачає надання Україні до 300 млн доларів на рік за програмою іноземного військового фінансування, включно із поставками летальних видів озброєння.

• Надає 4 млн доларів на рік для підготовки українських військових офіцерів через програму міжнародної військової освіти і навчання.

• Вимагає від Міністерства оборони та Державного департаменту США доповідь щодо спроможностей Збройних Сил України, плану надання Україні безпекової допомоги та інших рекомендацій.

• Пришвидшує передачу Україні надлишку оборонних товарів та закликає до стратегії, яка заохочує країни-партнери робити те саме.

“Закон допомагає нам відновити наше партнерство, шляхом авторизації багаторічної безпекової допомоги, щоб допомогти Україні захиститись від агресії Росії, заохочуючи при цьому прогрес щодо реформ. Це законодавство допомагає укріпити наше стратегічне партнерство і просуває національні безпекові інтереси США”, – зазначив з приводу законопроекту сенатор Мерфі.