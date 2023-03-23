Про це інформує “Голос Америки”.

Нагадаємо, що 22 березня 2023 року російські війська влучили двома ракетами у житловий будинок у Запоріжжі.

Повідомляється, що сенаторка-демократка Джин Шагін, коментуючи обстріли Запоріжжя, заявила, що підтримка України залишається в інтересах усього світу.

“Що більше звірств ми бачимо від Путіна та росіян, то більше Захід відданий ідеї припинити ці злочини проти людства. Зокрема країни Балтії, Польща та Румунія дуже хвилюються, що будуть наступними цілями Путіна”, – пояснила вона.

Крім того, сенатор-республіканець Піт Рікеттс зазначив, що Росія регулярно вчиняє такі злочини, намагаючись деморалізувати український народ. “Українці продовжуватимуть боротися за свою країну. Їх не залякати бомбардуванням цивільного населення, оскільки вони знають, що поставлено на карту”, – додав він.

Наголошено, що продовження підтримки України в боротьбі з Росією сенатори обіцяють продемонструвати у бюджеті США на 2024 рік. Водночас представники республіканців запевнили у широкій підтримці в Сенаті США надання Україні більшої кількості озброєння якомога швидше.

“Ми взяли на себе зобов’язання, які ми повільно виконуємо. Треба пришвидшити цей процес. Ми повинні швидше доставити їм танки. Ми повинні швидше доставити їм літаки. Ми повинні швидше діставати усі види боєприпасів, щоб українці могли захищатися”, – наголосив сенатор-республіканець Піт Рікеттс.