Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що брифінг відбудеться на тлі наполягань адміністрації президента США Джо Байдена про надання Україні 37 млрд доларів. Ця допомога може бути включена у загальний законопроєкт, який у США повинні схвалити до 16 грудня

Досі невідомо, чи досягне адміністрація угоду щодо гігантського комплекс пакета, чи їй доведеться погодитись на тимчасову резолюцію щодо фінансування федеральних агентств на рівні минулого року, проти чого застерігав Пентагон.

Довідкова інформація про фінансування:

Згідно з інформаційним бюлетенем, наданим минулого місяця CNN, запит на фінансування від України розповсюджений між чотирма урядовими департаментами США.

“Це забезпечить Україні фінансування, зброю та підтримку, необхідну для самозахисту, а також те, що вразливі люди продовжуватимуть отримувати життєво необхідну допомогу”, — йдеться в листі, який директор Офісу управління та бюджету Шаланда Янг надіслав спікеру Палати представників Ненсі Пелосі.

Розбивка, згідно з інформаційним листом, виглядає так:

21,7 мільярда доларів для міністерства оборони США які будуть витрачені на “обладнання для України, поповнення запасів міністерства оборони, а також на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки”

14,5 мільярдів доларів для Державного департаменту США на “пряму бюджетну підтримку України, важливі інвестиції під час війни, допомогу в безпеці, зміцнення глобальної продовольчої безпеки та гуманітарну допомогу”

626 мільйонів доларів для міністерства енергетики США “на підтримку ядерної безпеки України та модернізацію стратегічного запасу нафти”

900 мільйонів доларів для міністерства охорони здоров’я та соціальних служб “для надання стандартної допомоги в галузі охорони здоров’я та підтримки українців на деокупованих територіях”