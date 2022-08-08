Про це повідомило американське видання CNN.
З заявою виступили республіканець та демократ.
“Я хотів би працювати з адміністрацією Байдена. Але незалежно від того, чи потрібно нам приймати законодавство, щоб це сталося, ми готові це зробити. Я закликаю адміністрацію діяти зараз”, – заявив республіканець Грем.
За словами демократа Блюменталя, він сподівається, що адміністрація президента ухвалить рішення без втручання Конгресу. Він висловив сподівання, що президент Джо Байден вирішить визнати РФ державою-спонсором тероризму добровільно.
Сенатори наголосили, що адміністрація президента має посилювати тиск на президента Росії Володимира Путіна. Також вони виступили за те, щоб США допомагали Україні на тлі війни, яку спровокувала РФ.
- Нагадаємо, комісія із закордонних справ Сейму Латвії підтримала проєкт резолюції щодо визнання РФ державою, яка підтримує тероризм. В ухваленій у вівторок, 2 серпня, заяві члени комісії закликають країни ЄС негайно призупинити видачу туристичних віз громадянам РФ та РБ.
- У Нижній палаті Конгресу США представили законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму.
- Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати РФ державою-спонсором тероризму. В іншому випадку, наголосила вона, це зробить Конгрес США.
- У латвійському уряді закликають Європейський Союз визнати РФ державою-спонсором тероризму.