Про це повідомило американське видання CNN.

З заявою виступили республіканець та демократ.

“Я хотів би працювати з адміністрацією Байдена. Але незалежно від того, чи потрібно нам приймати законодавство, щоб це сталося, ми готові це зробити. Я закликаю адміністрацію діяти зараз”, – заявив республіканець Грем.

За словами демократа Блюменталя, він сподівається, що адміністрація президента ухвалить рішення без втручання Конгресу. Він висловив сподівання, що президент Джо Байден вирішить визнати РФ державою-спонсором тероризму добровільно.

Сенатори наголосили, що адміністрація президента має посилювати тиск на президента Росії Володимира Путіна. Також вони виступили за те, щоб США допомагали Україні на тлі війни, яку спровокувала РФ.

Нині у переліку країн, які фінансують тероризм, є Північна Корея, Іран, Куба та Сирія. У відомстві зазначили, що надають такий статус країні, коли вона “неодноразово надавала підтримку актам міжнародного тероризму”.