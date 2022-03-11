Про це повідомляється у відповідному листі.

У тексті від 42 сенатори-республіканці закликали президента США все ж співпрацювати з Польщею та союзниками по НАТО, щоб прискорити передачу терміново необхідних повітряних сил, систем протиповітряної оборони та інших засобів бою.

Сенатори подякували та висловили “високу оцінку” допомозі Україні від адміністрації Байдена, але зазначили, що після підтримання оборонних статей президент США не повинен обмежуватися, аби “адекватно реагувати на беззаконне та криваве вторгнення РФ в Україну”.