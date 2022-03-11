Про це повідомляється у відповідному листі.
У тексті від 42 сенатори-республіканці закликали президента США все ж співпрацювати з Польщею та союзниками по НАТО, щоб прискорити передачу терміново необхідних повітряних сил, систем протиповітряної оборони та інших засобів бою.
Сенатори подякували та висловили “високу оцінку” допомозі Україні від адміністрації Байдена, але зазначили, що після підтримання оборонних статей президент США не повинен обмежуватися, аби “адекватно реагувати на беззаконне та криваве вторгнення РФ в Україну”.
“Ми закликаємо вас діяти без зволікання, щоб забезпечити терміново необхідну авіацію, яка підвищить здатність українських збройних сил захищати свою країну та допомогти врятувати життя мирного населення” – йдеться у листі.
- Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що з початку повномасштабної війни проти України російські загарбники вбили більше мирних жителів, аніж військових.
- Президент Леонід Кучма, який очолював державу в 1994 – 2005 роках, висловився щодо війни в Україні, яку розв’язала РФ. Він наголосив, що Україна ніколи не була Росією та ніколи нею не стане, оскільки ми – окремий народ із власною історією.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що російські пропагандисти відповідальні за воєнні злочини російської влади. Зокрема вони поширили фейк, що авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі був свідомим, оскільки там засіли “нацисти” із батальйону “Азов”, а не вагітні жінки з дітьми.
- Заяви Кремля про створення Україною біологічної зброї повторюють ці ж тези щодо Сирії, після чого Росія атакувала мирне населення регіону хімічною зброєю.