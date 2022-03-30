Двопартійна група сенаторів США звернулась до адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з закликом пришвидшити постачання озброєння для України.

Про це повідомляє американська газета The Hill.

Зокрема американських сенаторів цікавить, яку оборонну допомогу адміністрація Байдена надала Україні з 24 лютого – початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

У листі, який сенатори відправили раднику Білого дому з питань безпеки Джейку Саллівану, вказано прохання надати точний перелік переданого летального та нелетального озброєння, яке було виділене Україні та статус поставки цього озброєння.

Окрім цього група сенаторів США вимагає проаналізувати наявне озброєння у держав-союзників, яке можна було б передати Україні. Натомість союзники США отримають озброєння від НАТО.

“Зобов’язання США перед Україною та нашими союзниками по НАТО вимагають, щоб ми прискорили доставку озброєння нашим партнерам та союзникам. Україна може виграти цю боротьбу, якщо ми їй допоможемо”, – йдеться у листі сенаторів США.

На думку сенаторів, стратегія США щодо України повинна бути більшою і передбачати не тільки забезпечення потрібним для захисту від РФ озброєнням. У листі зазначається, що “стратегія повинна охоплювати надання необхідного озброєння для захисту та протистояння, щоб народ України мав шанс виграти війну”.

У коментарі The Hill речник Ради нацбезпеки Білого лому повідомив, що доставки допомоги США у галузі безпеки відбуваються щоденно і Вашингтон робить все, аби пришвидшити поставки озброєння українцям.

“Сполучені Штати надали Україні близько 350 мільйонів доларів безпекової допомоги протягом останніх трьох тижнів. Ми також сприяємо доставці додаткової допомоги від наших союзників і партнерів. Вже щонайменше 30 країн надали Україні допомогу з питань безпеки з початку вторгнення”, – сказав представник Білого дому.