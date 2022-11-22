Група американських сенаторів закликали міністра оборони США Ллойда Остіна надати Україні дрони MQ-1C Gray Eagle. Вони звернулися з запитом розпочати постачання для зміни ходу війни.

Про це повідомило The Wall Street Journal.

16 сенаторів зазначили, що передача MQ-1C має істотну довгострокову вигоду. За словами групи, постачання дронів матиме потенціал змінити стратегічний хід війни на користь України.

За даними видання, декілька сенаторів Конгресу США просили адміністрацію президента країни Джо Байдена переглянути рішення щодо надання Україні розвідувально-ударних безпілотних літальних апаратів MQ-1C Gray Eagle. Вони теж виступили за надання БПЛА Україні.

Довідка. MQ-1C Gray Eagle розроблено компанією General Atomics Aeronautical Systems. Дрон здатний перебувати в повітрі до 30 годин. Його максимальна швидкість — 280 км/год.

У БПЛА багато призначень, наприклад, його залучають для ведення розвідки з дальністю дії до 400 кілометрів. Також він може виконувати функції ударного безпілотника.

Крім того, Gray Eagle може нести чотири ракети AGM-114 Hellfire класу “повітря-земля”. Альтернативною цим боєприпасам може бути до чотирьох керованих авіабомб GBU-44 та інше озброєння й спеціальне обладнання.