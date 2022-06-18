Американські сенатори звернулися до виконавчого директора соцмережі TikTok щодо розміщення в ній російської провоєнної пропаганди та одночасної заборони іншого відеоконтенту.

Про це повідомляє британське видання Reuters.

Зазначається, що сенатори-республіканці звернулися до виконавчого директора TikTok Шоу Зі Чу.

У колективній заяві йдеться про те, що, за останніми даними, TikTok дозволив російським держЗМІ наповнювати акаунти небезпечною провоєнною пропагандаю. Наголошується, що жодна компанія не має посилювати брехню Кремля, яка сприяє підтриманню користувачами повномасштабної російської військової агресії в Україні.

Сенатори висловили стурбованість тим, що TikTok поширює воєнну пропаганду серед російського суспільства, що може збільшити і без того значні людські втрати як для українців, так і для росіян.

У свою чергу представники TikTok заявили, що з нетерпінням чекають на продовження діалогу з уповноваженими щодо цих питань політиками та відповідей на їнхні запитання.