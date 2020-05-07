"Кілька сенаторів США закликали голову Amazon Джеффа Безоса надати пояснення стосовно звільнення співробітників, які вимагали посилити захист від COVID-19.

Текст звернення сенаторів опублікований на сайті сенатора Елізабет Уоррен.

Як повідомлялося раніше, наприінці березня майже 200 тисяч працівників американської компанії з доставлення Instacart, а також робітники складу Amazon.com Inc в Стейтен-Айленді влаштували страйк, щоб привернути увагу до питань безпеки і зарплати людей, які працюють в умовах пандемії коронавірусу.

Кілька працівників Amazon звернулися до сенаторів через те, що вони брали участь у страйку і внаслідок чого були звільнені.

В Amazon заперечують, що звільнення було пов’язано зі страйками. Компанія заявляє, що зазначені співробітники були звільнені за інші порушення “внутрішньої політики”.

Ряд сенаторів звернулися до Amazon з вимогою надати детальну інформацію про те, що сталося.

“З огляду на ясну публічну історію захисту цими чотирма працівниками умов охорони здоров’я та безпеки для співробітників складів Amazon, яка передувала їхньому звільненню, і розпливчастість публічних заяв Amazon щодо порушень ними “внутрішньої політики”, ми хочемо отримати додаткову інформацію, щоб точно зрозуміти, що таке ця “внутрішня політика”, — написали сенатори.

Заяву підписали сенатори Массачусетса Елізабет Уоррен і Ед Маркі, сенатор Вермонта Берні Сандерс, сенатор Нью-Джерсі Корі Букер, сенатор Огайо Шеррод Браун, сенатор Каліфорнії Камала Харріс, сенатор Нью-Йорка Кірстен Гіллібранд, сенатор Коннектикуту Річард Блюменталь, і сенатор Вісконсіна Теммі Болдвін.