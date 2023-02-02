російсько-українська війна

03 лютого

01:13 Сенатори закликали Байдена відтермінувати продаж F-16 Туреччині – до вступу Фінляндії та Швеції до НАТО
01:00 Росіяни знімають відео сексуального характеру з викраденими дітьми з України – омбудсмен
00:42 На понад 50% зросла кількість звернень росіян, які хочуть здатися у полон — Координаційний штаб

02 лютого

23:57 Війна РФ проти України посилює зростання експорту зброї з Південної Кореї – WSJ
22:58 Група вчених виявила скам‘янілий мозок, якому 319 мільйонів років
21:52 Найманці ПВК «Вагнер» зазнають втрат у боротьбі за золото Центральноафриканської Республіки
21:49 Новообраний президент Чехії закликає до потужної військової допомоги Україні
20:56 Кінорежисер «Титаніка» після лабораторних перевірок плоту визнав, що «Джек міг вижити»
20:53 Українська «Мрія» здійметься в небо у грі Microsoft Flight Simulator
20:25 Гонконг планує безоплатно роздати 500 тисяч авіаквитків, аби підвищити рівень туризму
20:07 ДМС спростувала інформацію щодо відмови в оформленні документів білоруському добровольцю з полку «Кастуся Каліновського» та його дружині
19:58 Франція направить до Польщі 150 військових для навчання українських армійців
19:34 Українські військові випереджають графік навчань на системах Patriot – аташе з питань оборони
19:30 На тимчасово окупованих територіях Донецької області Росія готується до прихованої мобілізації – Генштаб
18:56 Відбувся 45-й міжнародний цирковий фестиваль у Монте-Карло: українські конкурсанти здобули низку нагород
18:55 В Енергодарі росіяни навмисно виводять з обігу гривню – «Енергоатом»
18:46 МОК ще не ухвалив рішення щодо участі росіян і білорусів в Олімпійських іграх-2024
18:30 Артилеристи ВМС ЗСУ знищили російського «вбивцю байрактарів» ЗРК Тор-М2ДТ
18:06 СБУ нейтралізувала кримінальне угруповання, що тероризувало мешканців Дніпра
17:51 «Київ Цифровий» інтегрувався з «Дією»: відтепер забрати евакуйоване авто можна значно швидше
17:29 Астрофотограф зробив детальні світлини планетарної туманності «Медуза»
17:12 Європейський Союз виділив Україні ще 545 млн євро
17:09 Внаслідок пандемії діти втратили близько 35% освітнього процесу протягом року – дослідження
17:04 Міноборони Білорусі оголосило про завершення льотно-тактичного навчання з РФ
16:41 У Броварах розпочали прибирати місце падіння гелікоптера
16:40 Комітет ВРУ підтримав законопроєкти про розмитнення автомобілів в «Дії»
16:39 Україна перебуває напередодні дуже активної фази на фронті – ГУР МО
16:20 Швеція надала Україні 570 тонн енергообладнання – Міненергетики

Сенатори закликали Байдена відтермінувати продаж F-16 Туреччині – до вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Двопартійна група сенаторів закликала президента США Джо Байдена відкласти продаж винищувачів F-16 Туреччині, доки Анкара не погодиться дозволити Швеції та Фінляндії приєднатися до Організації Північноатлантичного договору.

П’ятниця, 3 лютого 2023, 01:13
Підтримати

Про це інформує CNN.

Швеція та Фінляндія очікують, що Туреччина схвалить їх вступ до НАТО. Раніше джерела в Конгресі повідомили, що адміністрація Байдена готується звернутися до законодавців із проханням схвалити продаж F-16 Анкарі, що стане одним з найбільших продажів зброї за минулі роки.

Проте, 2 лютого група з 27 сенаторів написала у своєму листі, що Конгрес “не може розглядати майбутню підтримку [Туреччини]”, включаючи продаж літаків F-16, поки країна “не завершить ратифікацію протоколів про приєднання”.

Нездатність ратифікувати протоколи або представити графік ратифікації загрожує єдності Альянсу в ключовий момент історії, оскільки Росія продовжує неспровоковане вторгнення в Україну, – йдеться в листі. Продуктивні та взаємовигідні двосторонні безпекові відносини з [Туреччиною] в інтересах Сполучених Штатів, і ми очікуємо ратифікації урядом протоколів про вступ Швеції та Фінляндії в НАТО”.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО. Для приєднання їм потрібна згода всіх країн-членів. Туреччина та Угорщина ще мають ратифікувати членство північних країн.

Чому НАТО потребує вступу Швеції та Фінляндії

Обидві країни мають відносно сильні війська. Фінляндія може мобілізувати 285 000 особового складу та 650 танків. Швеція має сильні військово-повітряні сили та підводний флот, адаптований до умов Балтійського моря. Стратегічно дві країни “затикають дірку” на лінії фронту НАТО проти Росії, водночас дозволяючи альянсу спрямувати свою силу на Балтійський регіон, пояснюють у Reuters.

Західні офіційні особи кажуть, що швидкий вступ Швеції та Фінляндії не лише розширить можливості та охоплення НАТО, але й може вплинути на більш нагальні проблеми, як-от надання танків Україні.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, у Фінляндії в експлуатації або на зберіганні знаходиться близько 200 танків Leopard 2 німецького виробництва. Західні посадовці вважають, що до вступу Фінляндії в НАТО вона навряд чи дозволить перекинути танки в Україну, оскільки має захищати 830-мильний кордон з Росією.

Зауважимо, нещодавно міністр закордонних справ Фінляндії Пекк Хаавісто не виключив, що заявку країни на членство в НАТО буде розглянуто не разом зі Швецією. Утім, стверджувати, що так відбудеться, ще зарано.

Раніше Ердоган заявив, що Швеція та Фінляндія повинні депортувати або екстрадувати до Туреччини до 130 “терористів”, перш ніж турецький парламент схвалить їхні заявки на вступ до НАТО.

5 грудня 2022 року уряд Фінляндії офіційно запропонував парламенту схвалити вступ країни до НАТО. Міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто заявив, що країна “просунулась у процесі вступу до альянсу ще на один крок”.

Тоді як у Швеції ухвалили поправки до конституції, щоб прийняти більш жорсткі антитерористичні закони. Такий крок був ключовою вимогою Туреччини стосовно схвалення заявки Стокгольма на членство в НАТО.

8 січня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що впевнений, що Туреччина схвалить заявку країни на вступ до військового альянсу НАТО. Проте Швеція не може  виконати всі умови, які Анкара поставила умовою її підтримки.

Туреччина зупинила переговори минулого місяця через зростання напруженості після протестів у Стокгольмі, під час яких ультраправий данський політик спалив копію мусульманської священної книги “Коран”.

Міністр закордонних справ Швеції заявив, що щодо свободи слова не може бути компромісу, але Швеція продовжуватиме виконувати Мадридську угоду. Раніше прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна хоче відновити діалог з НАТО і Туреччиною після того, як Анкара на невизначений термін відклала тристоронні переговори зі Швецією та Фінляндією щодо їх членства в альянсі.

Зауважимо, Туреччина відклала головну зустріч зі Швецією та Фінляндією, яка мала на меті залагодити розбіжності щодо їхніх пропозицій приєднатися до Організації Північноатлантичного договору, що посилило протистояння відносно розширення альянсу у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

29 січня президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що Анкара може погодитися на вступ Фінляндії до НАТО раніше за Швецію, на тлі зростаючої напруженості зі Стокгольмом. Ердоган застеріг, що Фінляндія не повинна робити такої ж помилки, як Швеція.

Теги: F-16, вступ до НАТО, США, Туреччина, Фінляндія Швеція, Анкара

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook