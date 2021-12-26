Два сенатори: Роб Портман, республіканець, представляє Огайо в Сенаті США та Джинна Шахін, демократка, представляє Нью-Гемпшир в Сенаті США, об'єдналися задля того, щоб закликати до підтримки України у її протистоянні російській агресії.

Статтю з цим закликом вони розмістили в американському виданні The Washington Post.

Сім років тому, під час Революції Гідності народ України пішов проти підтримуваних Росією лідерів і прийняв свідоме рішення стати частиною до Заходу.

Українці обрали вільне, демократичне та незалежне майбутнє – і сьогодні ця тяга до свободи ще вираженіша. Нещодавні опитування показують сильну підтримку з боку українців, особливо молоді, вступу до Європейського Союзу та НАТО.

І це попри невпинні спроби Росії підірвати українську демократію шляхом дезінформації та військового залякування, включаючи незаконну анексію Криму.

Російські військові сили вторглися у прикордонні райони Донбасу у 2014 році. Вони робили це під виглядом захисту російських громадян – і понад 7 років це невпинно продовжується.

Україна вистояла і проявила неабияку стриманість. А російська агресія дедалі зростає: на кордоні з Україною знаходяться близько 100 тисяч російських військовослужбовців і 100 батальйонних тактичних груп, включаючи броньовані танки та артилерію.

ЗМІ попереджають: Російська Федерація може здійснити широкомасштабне вторгнення на територію України вже цього січня.

Москва робить усе, щоб світ повірив, ніби це вона намагається захистити свої кордони від загрози з боку України та НАТО. Однак, цей аргумент безпідставний – військова позиція України завжди мала суто оборонний характер. І саме Росія не виконує міжнародних зобов’язань, як-от Мінських угод між Росією, Україною та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі.

Росія показала свій намір порушити свої міжнародні зобов’язання, вимагаючи припинити розширення НАТО на суверенні країни, які бажають приєднатися, і закликаючи Україну надати більше своєї суверенної території Росії.

Адміністрація Байдена поставила дипломатію на передній план своїх зусиль зі стримування Росії. Однак ці зусилля мають бути поєднані з необхідними економічними та військовими заходами, які б посилили дипломатичний підхід і надали йому більшої довіри.

По-перше, Сполучені Штати повинні збільшити військове озброєння, яке вони надсилають Україні, щоб посилити оборонні можливості країни та адаптувати цю зброю до загрози, з якою зіткнуться українці.

По-друге, адміністрація Байдена не повинна підтримувати будь-які спроби змусити Україну поступитися контролем на Донбасі поза Мінськими домовленостями. Росіяни там користуються тими ж методами, що й у Криму та окупованих грузинських регіонах Південної Осетії та Абхазії, прагнучи нормалізувати свою незаконну окупацію, підтримуючи сепаратистські сили, заохочуючи створення місцевих, проросійських урядів та виписуючи російські паспорти місцевим жителям.

По-третє, Байдену варто серйозно переглянути введення санкцій щодо газопроводу “Північний потік-2” з Росії до Німеччини. Росія може та, скоріш за все, буде використовувати свої енергетичні ресурси як зброю.

Нарешті, Сполучені Штати повинні продовжувати будувати міжнародну коаліцію партнерів у Європі та інших країнах, які бачать цю загрозу без рожевих окулярів. Такий підхід у Конгресі підтримується двома партіями, оскільки наші колеги розуміють, що трансатлантична єдність має вирішальне значення у реагуванні на загрозу з боку Росії.

Україна, Грузія, країни Балтії та інші колишні “республіки” Радянського Союзу вирішили шукати вільне та демократичне майбутнє — вони вирішили дивитися на Захід, а не на Росію. Відмова підтримати ці країни перегукується з бажанням Росії ще раз позбавити незалежних східноєвропейських людей їхньої ідентичності та долі.

Те, як Захід реагує зараз, визначить траєкторію наших відносин з Росією та Путіним на наступне десятиліття. Україна стояла разом із Заходом у 2014 році. Сьогодні ми повинні стояти за Україною.