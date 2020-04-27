Сенцов готує збірник тюремних розповідей і щоденник голодування

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Після звільнення з в’язниці я не тільки почав відразу готуватися до зйомок мого відкладеного через арешт фільму “Носоріг”, але і видав уже другу книгу і готую ще дві: збірник тюремних розповідей і щоденник голодування. Моя активна громадська позиція теж нікуди не поділася – я майже півроку волонтерив на МЗС, розповідаючи по світу про наших полонених і російську агресію. Я ніколи не припиню цим займатися, поки всі заручники не будуть звільнені, загарбники не покинуть українську землю, а ми не побудуємо нормальну країну “, – підкреслив режисер.

Він зазначив, що більша частина його фільмів поки що існують лише на папері.

“У 30 років я вирішив займатися кіно. Це повністю змінило моє життя, я поступово зав’язав з кіберспортом, потім – з бізнесом, позбувся майже всіх грошей і сімейного щастя. Але я ні про що не шкодую, хоча в кіно досяг поки дуже скромних успіхів і велика частина моїх фільмів існує ще на папері”, – сказав Сенцов.