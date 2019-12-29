Відповідний пост він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

Режисер зазначив, що не всі незаконно утримувані в РФ, анексованому Криму і на тимчасово окупованих територіях Донбасу українці повернуться сьогодні додому.

“Сьогодні, якщо нічого не зірветься, станеться обмін. Частина наших полонених повернеться додому. Але тільки частина. Не всі хлопці будуть звільнені навіть з ОРДЛО – хтось залишиться у руках бойовиків. Кримські татари та інші наші політв’язні і надалі будуть сидіти у російських в’язницях. Невинні. За це Україна віддасть справжніх вбивць: російських найманців, харківських терористів та п’ятьох “беркутівців”. І справа не тільки в тому, що в нас майже не залишається цього “чоловічого обмінного фонду”… і для нового повернення своїх заручників український Уряд буде вимушений надалі торгувати інтересами країни з ворогом. А у тому, що цей крок позбавляє нас головного – справедливості”, – наголосив Сенцов.

Режисер додав, що “беркутівців” не можна було відпускати до оголошення їм вироку, а повертати героїв із полону потрібно не ціною “осквернення цінностей”.

“За цю справедливість ми стояли на Майдані, та змогли перемогти. За цю справедливість ми боремося і надалі, проти окупантів: хтось поклав свої голови, хтось сидить в окопі, хтось – у в’язниці. Я дуже радий за цих хлопців та їхні родини, які сьогодні мають зустрітися. Країна повинна повертати своїх героїв, але не ціною паплюження цінностей, за які ці герої билися. Бо вони не скажуть спасибі за те, що справа розстрілу людей на Майдані не була закінчена хоча б вироком винним. Що майже через шість років ми почали повертатися у ту точку, з якої все почалося. Що те, за що боролися українці, йде прахом”, – написав Сенцов.