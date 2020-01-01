Про це Сенцов написав у Facebook.

“У наступному році я бажаю Україні та ії громадянам не тільки повернення в’язнів, але і найголовнішого. Того, без чого не можливо не появлення нових полонених. Того, без чого не можливе не появлення нових загиблих. Того, без чого не можливо повернення наших територій та прихід справжнього миру. Я бажаю усім нам одного – перемоги! Тому що без неї у нас немає майбутнього. Тому що без неї ми не будемо мати свою країну”, – написав він.

А ще Олег Сенцов відповів Зеленському, що йому не байдуже, як називаються вулиці в його місті: “Я хочу ходити проспектом Бандери, а не Сталіна”. І опублікував фотографію Степана Бандери.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 січня, відзначається 111-а річниця з дня його народження.