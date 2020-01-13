Звільнений з російської в'язниці політв'язень Олег Сенцов розповів, що його сім'я переїхала до Києва з анексованого Криму.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Я не дуже люблю говорити про моє особисте життя, але недавно відбулася важлива подія для нашої сім’ї. Нарешті, ми з’єдналися: до Києва переїхала моя мама і син”, – написав Сенцов.

Організувати переїзд сина виявилося важче, тому що його не хотіла відпускати колишня дружина режисера.

“Вона, до речі, етнічна українка, народилася в Івано-Франківській області, але прийняла анексію Криму. Влад був не тільки в сумних умовах, але і під тиском пропаганди і брехні. Але два тижні в Україні йому вистачило, щоб ця пелена спала”, – зазначив режисер.

Сенцов додав, що “незважаючи на свою болячку” його син добре все розуміє і сьогодні пішов у звичайну київську школу, в якій є інклюзивне навчання.