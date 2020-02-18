Про це Сенцов написав на своїй сторінці в Facebook.

“У другій половині дня «Беркут» опрокинув нас на Інститутській та погнав до Майдану. Міліція захопила усі барикади і ввечері почала притискати нас аж до сцени. Оборона проходила по лінії Будинка профспілок та пам’ятника засновникам Києва. Після опівночі вони зайняли Стелу і ми були вимушені підпалювати палатки та будувати вогняну загорожу”, – написав режисер.

На думку Сенцова, ніч з 18-го на 19-е лютого 2014 року було найважливішою ніччю в його житті.

“Я думав, що ми не доживемо до світанку. Нас було там так мало, а наша революція тоді трималася на тонкій нитці. Всю ніч ми чекали підкріплення зі Львова, яке їхало на своїх автобусах і прибуло вранці. Жодного транспорту я не чекав так довго і сильно, як цього”, – пише він.

В той же час колишній в’язень Кремля подякував усім, хто був поруч у важкі часи Майдану.