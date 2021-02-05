Про це режисер оголосив на своїй сторінці у Facebook.

Сенцов опублікував зворушливе фото з новонародженою донькою на руках. Світлину він підписав лаконічно: “Донька Емма”.

Жодних інших подробиць режисер не вказав.

Варто зазначити, що це вже третя дитина Сенцова.

У 44-річного режисера є двое дітей від першого шлюбу: донька Аліна (2002) та син Владислав (2004), у якого діагностовано аутизм.

У січні минулого року Сенцов повідомляв, що до Києва переїхали його матір та син (донька режисера на той момент уже перебувала разом із батьком).

З дружиною Аллою режисер розлучився. Сенцов зазначав, що вона – “етнічна українка, народилась на Івано-Франківщині, але прийняла анексію Криму”.

ДОВІДКА. Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист і письменник, громадський активіст, політичний в’язень Кремля. Лауреат Премії Сахарова за свободу думки Європарламенту та Національної премії України імені Тараса Шевченка.

10 травня 2014 року співробітники російських окупаційних силових структур затримали Олега Сенцова в Сімферополі. 25 серпня 2015 року російський суд незаконно засудив режисера до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у тероризмі. У російській колонії Сенцов оголошував тривале голодування.

Олег Сенцов був звільнений з російської колонії і повернувся в Україну 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами між нашою країною і РФ.