Про це він розповів в інтерв’ю “Дзеркалу тижня”.
Сенцов зазначив, що бачить приклад Володимира Зеленського та Святослава Вакарчука, які прийшли в політику з шоу-бізнесу.
“Ні. Я бачу приклад Зеленського, який стрибнув на цю сковорідку і якому дуже важко. Я бачу приклад Вакарчука, який щиро намагається збагнути усе це і розібратися. Але політика — брудне болото. І щоб у нього стрибнути, треба мати дуже сильну мотивацію” , – наголосив режисер.
Сенцов уточнив, що політична діяльність його зараз не цікавить.
“Просто є речі, які мені цікаві, і я їх роблю. Є речі, які мені нецікаві, і тому я ними не займаюся. Я не йду в політику тому, що мені це зараз не цікаво. Я не бачу зараз у цьому сенсу для себе. Я займаюся громадською роботою. Взагалі я сьогодні максимально вільна людина. Навіть ГО не захотів себе на цьому етапі прив’язувати. Як буде далі — я не знаю”, – заявив він.
- 23 січня український режисер, політв’язень Олег Сенцов виступив у швейцарському Давосі, порушивши в промові теми російської агресії та євроінтеграції України.
- Раніше Олег Сенцов закликав європейських політиків не довіряти Росії та її лідеру Володимиру Путіну, а також пам’ятати про тисячі загиблих під час війни на Донбасі. Про це він заявив у Європейському парламенті, де виступив як лауреат премії Сахарова 2018 року.