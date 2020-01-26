Український режисер, колишній політв'язень Олег Сенцов заявив, що наразі не має наміру йти у "велику політику" і балотуватися в президенти.

Про це він розповів в інтерв’ю “Дзеркалу тижня”.

Сенцов зазначив, що бачить приклад Володимира Зеленського та Святослава Вакарчука, які прийшли в політику з шоу-бізнесу.

“Ні. Я бачу приклад Зеленського, який стрибнув на цю сковорідку і якому дуже важко. Я бачу приклад Вакарчука, який щиро намагається збагнути усе це і розібратися. Але політика — брудне болото. І щоб у нього стрибнути, треба мати дуже сильну мотивацію” , – наголосив режисер.

Сенцов уточнив, що політична діяльність його зараз не цікавить.

“Просто є речі, які мені цікаві, і я їх роблю. Є речі, які мені нецікаві, і тому я ними не займаюся. Я не йду в політику тому, що мені це зараз не цікаво. Я не бачу зараз у цьому сенсу для себе. Я займаюся громадською роботою. Взагалі я сьогодні максимально вільна людина. Навіть ГО не захотів себе на цьому етапі прив’язувати. Як буде далі — я не знаю”, – заявив він.