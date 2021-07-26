Україна буде представлена на 78-ому Венеціанському кінофестивалі двома стрічками українських митців та фільмом, створеним у співпраці зі Словаччиною і Чехією.

Конкурсну програму опубліковано на сайті фестивалю.

Так, на фестивалі, який проходитиме з 1 до 11 вересня 2021 року, відбудеться світова прем’єра стрічок двох українських режисерів. Це “Відблиск” Валентина Васяновича (в основному конкурсі) та “Носоріг” Олега Сенцова (у конкурсній програмі “Горизонти“).

Також в програмі “Горизонти” буде представлено стрічку “Цензорка” словацького режисера Петера Керекеша. Це спільний проєкт Словаччини, Чехії та України.

Що відомо про українські стрічки, що будуть представлені на фестивалі?

“Відблиск“. Це нова стрічка Валентина Васяновича, що оповідає про лікаря-добровольця, який після повернення з полону намагається пристосуватися до мирного життя. Він спілкується з колишньою дружиною і своєю 12-річною донькою, яка також травмована через смерть близької людини на війні. Стрічка була створена “Арсенал філмс” та “ForeFilms” за фінансової підтримки Держагентства України з питань кіно.

“Носоріг”. Це стрічка, заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Олег Сенцов розпочав роботу над нею ще у 2012 році. Утім через незаконний арешт режисера російськими спецслужбами у 2014 році та подальше його ув’язнення роботу було припинено. Проєкт було відновлено у 2019 році — після звільнення режисера.

Стрічка оповідає про героя на прізвисько Носоріг, який потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях. Зйомки проходили в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року.

Фільм створено у копродукції України (“Артхаус Трафік”, “Край кінема”), Польщі (Apple Film Production) та Німеччини (Ma.ja.de). Підтримували проєкт Мінкульт України, Держагентство з питань кіно, фонд EURIMAGES, Польський кіноінститут та німецьким кінофондом Medienboard Berlin-Brandenburg.

“Цензорка”. Картина Петера Керекеша розповідає історію молодої жінки Лесі, яку було засуджено до ув’язнення в одній із виправних установ Одеси. Вона щойно народила первістка, і потрапила у світ, населений лише жінками: ув’язненими, медсестрами та наглядачками, жінками різного віку, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та жінками з дітьми. Українськими продюсерами стали Денис Іванов і кінокомпанія “Артхаус Трафік”. Мінкульт підтримував проєкт.