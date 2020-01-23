Виступ відбувся на “Українському сніданку”, організованому Фондом Пінчука.

Починаючи виступ, Сенцов заявив, що говоритиме українською мовою, хоч вона “поки недосконала”.

Після цього він висловив упевненість, що Україна вже не зверне з євроінтеграційного шляху.

“Наша країна – Україна – зараз теж недосконала. Ми маємо великі проблеми пострадянської держави. Про це говорив пан прем’єр (Олексій Гончарук, – ред.). Це корупція на всіх рівнях, це старе держуправління, це бідний народ. Але наш вибір: наше прагнення вступити до Євросоюзу, жити за європейськими принципами і на європейському рівні – вже зроблений. Зроблений шість років тому, і з цього шляху ми вже ніколи не звернемо. В цьому ви повинні бути впевнені”, – заявив режисер.

Сенцов також зазначив, що в Україні – “незалежні демократичні вибори”, в чому весь світ міг переконатися під час останньої зміни влади.

Крім того, режисер торкнувся теми російської агресії, наголосивши, що глава РФ Володимир Путін ніколи не зможе перемогти Україну.

“Шість років ми боремося з нашим ворогом Путіним, із російською агресією. Це всім відомо. Але за шість років ми не здалися, він нас не переможе ніколи. Якщо ми змогли зробити це, ми зробимо й інше: ми зробимо наші реформи, ми станемо тією країною, якою хочемо бути. Слава Україні!” – підсумував Сенцов.

(На відео – з 28:40)