У зв'язку з пандемією коронавірусу, наступну сесію Генеральної асамблеї ООН, яка запланована на 22 - 29 вересня, можуть провести в онлайн-режимі.

Таку пропозицію висловив голова Генасамблеї ООН Тіджані Мухаммад-Банді.

Він висловив свою пропозицію країнам-учасницям Генасамблеї ООН, але остаточне рішення поки не прийнято.

Відповідно до його пропозиції, під час сесії в залі будуть транслювати заздалегідь записані виступи представників конкретних країн.

“Я припускаю, що обмеження на міжнародні поїздки і проведення масштабних зустрічей за безпосередньої участі лідерів держав через пандемію COVID-19, можливо, в тій чи іншій мірі все ще будуть діяти у вересні 2020 року”, – заявив Мухаммад-Банді.

Щоб такий формат можна було реалізувати, країни повинні надіслати записи промов своїх президентів, прем’єр-міністрів або інших представників, тривалістю не більше 15 хвилин, за п’ять днів до початку роботи сесії.

При цьому в сесійній залі будуть присутні по 1 – 2 дипломата від кожної з делегацій.

Варто зазначити, що під час кожної сесії Генасамблеї ООН проводяться сотні зустрічей і заходів, спрямованих на розвиток міжнародних відносин.

За час існування ООН сесії жодного разу не скасовували з 1945 року, але переносили в 2001 році внаслідок теракту 11 вересня в США. Ще одне перенесення сесії, в 1964 році, було викликане фінансовою кризою.