Про це повідомляється на сайті турніру.

Тенісисти провели на корті майже 2 години. Джокович у фіналі переміг Медведєва з рахунком 7:5, 6:2, 6:2.

Таким чином, серб став дев’ятиразовим переможцем турніру Великого шолому в Мельбурні.

Catch @DjokerNole‘s #AusOpen-winning racquet? 🙌

There’s only one thing left to do ✍️#AO2021 pic.twitter.com/gz4sdJw3Rs

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021