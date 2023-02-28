Сербія спільно з Косово погодили план нормалізації відносин

Лідери Сербії та Косова підтримали запропоновану Євросоюзом угоду "Про шлях до нормалізації відносин". В березні відбудуться додаткові переговори, аби узгодити всі деталі його прийняття та реалізації.

Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Президент Сербії Александар Вучич і прем’єр-міністр Косово Альбін Курті погодилися, що не потрібні подальші дискусії щодо пропозиції Європейського Союзу – пропозиції, яка має назву: “Угода про шлях до нормалізації відносин між Косово та Сербією”.

Ця Угода стосується, перш за все, громадян Косова та Сербії. Це не для Європейського Союзу, зауважив Боррель, це для громадян Косова та Сербії.

У ньому встановлюється, що особи можуть вільно пересуватися між Косово та Сербією, використовуючи власні паспорти, які взаємно визнаються, посвідчення особи та номерні знаки. Особи можуть навчатися і працювати, не замислюючись, чи можуть бути проблемою їхні дипломи та місце їх отримання.

Угода може створити нові економічні можливості через збільшення фінансової допомоги, через ділову співпрацю та нові інвестиції в Косово та Сербію.

Повторюю: вони висловили готовність продовжити імплементацію Угоди, але ще потрібні подальші переговори для визначення конкретних модальностей реалізації положень Угоди. Це означає, що човникова дипломатія триватиме, і я скличу ще одну зустріч між двома лідерами протягом березня з метою завершити обговорення імплементаційного додатка, який керуватиме етапом імплементації Угоди”, – пояснив Боррель.

Цей імплементаційний додаток є невіддільною частиною Угоди, і його ще потрібно завершити.

27 грудня Сербія привела свою армію в стан найвищої бойової готовності.

У Кремлі, зі свого боку, спростували заяви про те, що Росія впливала на Сербію з метою дестабілізації Косова, заявивши, що Сербія просто “захищала права етнічних сербів”.

Колишнього серба-поліцейського, арешт якого викликав бурхливі протести сербської меншини Косова, буде звільнено з-під варти та поміщено під домашній арешт після запиту прокуратури, – повідомив Reuters речник суду першої інстанції в Приштині.