Сербія та Косово досягли домовленостей – Вучич

Про це інформує novosti.rs.

Переговори між сторонами тривали 12 годин. Вучич назвав їх важливими, водночас додав, що поки “нічого не підписав”.

Так, досягнуті на зустрічі домовленості, за словами глави Сербії, закладають основу для подальших переговорів. Окрім цього, Вучич висловив переконання, що ЄС оцінить зусилля сербської влади щодо врегулювання конфлікту з Косово, що моє допомогти країні в євроінтеграції.

Своєю чергою, посередник з переговорів, Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, підтвердив, що сторони “мають угоду”. Сторони погодили імплементаційний додаток до Угоди про шлях нормалізації відносин. Одначе, між Сербією і Косово зберігається чимало суперечностей, і досягнення всеосяжної угоди вимагатиме подальшої роботи.

We have a deal

Kosovo and Serbia have agreed on the Implementation Annex of the Agreement on the path to normalisation of relations

The parties have fully committed to honour all articles of the agreement and implement their respective obligations expediently and in good faith. pic.twitter.com/p3CUBdcd8A

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 18, 2023