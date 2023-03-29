Про це повідомило представництво Сербії в ЄС.
Сербія виділила обладнання для України. Транспорт надав Європейський союз, який виїхав 28 березня до Румунії.
“Вантажівки містять 19 різних електронних пристроїв, частин електричної інфраструктури, якою Сербія вирішила поділитися з народом України. Російська агресія проти України спричинила численні проблеми, і на сьогодні понад 17 мільйонів українців потребують певного виду допомоги”, – заявив Жофре.
Ана Брнабич засудила атаки на цивільне населення та об’єкти інфраструктури. Вона висловила солідарність з українцями.
Зазначимо, що Сербія не підтримала європейські санкції проти Росії.
- Президент Сербії Александар Вучич зазначив, що очікує на прискорений вступ України до Європейського Союзу на тлі повномасштабної війни. Також він заявив про великі зміни і що “певні рішення були прийняті”.
- У січні президент Сербії Александар Вучич заявив, що Росія має припинити спроби вербувати сербів на війну проти України на боці ПВК “Вагнер”. Він розкритикував спроби знайти добровольців в його країні.