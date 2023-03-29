Про це повідомило представництво Сербії в ЄС.

Сербія виділила обладнання для України. Транспорт надав Європейський союз, який виїхав 28 березня до Румунії.

Під час відправки енергетичного вантажу були присутні прем’єрка Сербії Ана Брнабич, посол України Володимир Толкач і голова делегації ЄС в Сербії Еммануеле Жофре.

“Вантажівки містять 19 різних електронних пристроїв, частин електричної інфраструктури, якою Сербія вирішила поділитися з народом України. Російська агресія проти України спричинила численні проблеми, і на сьогодні понад 17 мільйонів українців потребують певного виду допомоги”, – заявив Жофре.

Ана Брнабич засудила атаки на цивільне населення та об’єкти інфраструктури. Вона висловила солідарність з українцями.

Зазначимо, що Сербія не підтримала європейські санкції проти Росії.