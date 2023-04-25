Про це повідомляє “Политика“.
Міністр сказав, що Белград був “неприємно здивований”, що Україна утрималась під час голосування у Раді Європи стосовно невизнаного Косова.
“Вся ця історія (війна Росії проти України, – ред.) базується на територіальній цілісності. Ви знаєте, з яким зусиллям ми голосуємо за всі резолюції, засудження порушення територіальної цілісності України в усіх резолюціях по всьому світу, а коли йдеться про нашу територіальну цілісність, вони утримуються”, – сказав він.
За словами Івиці Дачич, зовнішня політика країна базується на взаємності, тому ця ситуація вплине на позицію Сербії щодо територіальної цілісності України в майбутньому.
“Зараз нам потрібно більше захищати територіальну цілісність України чи Боснії та Герцоговини, руйнувати наші інтереси, оскільки ми руйнуємо відносини з Росією, і щоб вони утримались при голосуванні? Я цього не розумію”, – резюмував він.
- Президент Сербії Александар Вучич заявив, що виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна матиме негативні наслідки. На його думку, це лише продовжить війну в Україні.
- Міністр оборони Сербії Мілош Вучевіч заперечив заяви стосовно передачі зброї Україні. Відповідну інформацію отримали у “злитих” у мережу таємних документах Пентагону.