Уряд Сербії прийняв рішення відкрити кордони з чотирма сусідніми країнами — Північною Македонією, Албанією, Боснією і Герцеговиною та Чорногорією з 1 червня.

Про це повідомляє сербське видання РТС.

Відзначається, що подібне рішення було прийнято владою країни у зв’язку зі сприятливим епідеміологічним становищем у цих балканських державах. Попри це всі, що перетинають кордон, будуть зобов’язані пройти швидкий тест на коронавірус або відбути двотижневу домашню ізоляцію.

Кордони Сербії були закриті з 15 березня, коли через COVID-19 в країні було введено надзвичайний стан.

Нині режим НС скасований. Одночасно рукавички та маски є обов’язковими в громадському транспорті, також в ресторанах і кафе, фізична дистанція залишається в силі. Зберігається заборона на публічні збори, заняття в школах, закрито кінотеатри та театри.

18 травня очікується відновлення авіасполучення.