Про це повідомляє сербське видання РТС.
Відзначається, що подібне рішення було прийнято владою країни у зв’язку зі сприятливим епідеміологічним становищем у цих балканських державах. Попри це всі, що перетинають кордон, будуть зобов’язані пройти швидкий тест на коронавірус або відбути двотижневу домашню ізоляцію.
Кордони Сербії були закриті з 15 березня, коли через COVID-19 в країні було введено надзвичайний стан.
Нині режим НС скасований. Одночасно рукавички та маски є обов’язковими в громадському транспорті, також в ресторанах і кафе, фізична дистанція залишається в силі. Зберігається заборона на публічні збори, заняття в школах, закрито кінотеатри та театри.
18 травня очікується відновлення авіасполучення.
- Країни Євросоюзу вже почали поступове пом’якшення заходів карантину, в залежності від ситуації в системі охорони здоров’я, а також — залежно від кількості випадків зараження і смертей через коронавірус.